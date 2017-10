Corée, Rwanda, Congo, Afghanistan, Kosovo, Liban, Mali ou encore Syrie parmi d’autres. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’armée belge a multiplié les déploiements dans les zones de conflit. Avec son lot inévitable de pertes humaines. A cet égard, "depuis 1945, 17 militaires ont été portés disparus et leur sort est toujours inconnu à l’heure actuelle", fait savoir le ministre de la Défense, Steven Vandeput (N-VA), en réponse à une question parlementaire écrite du député Gautier Calomne (MR).

Le ministre détaille : il y a eu sept disparus durant la guerre de Corée, précisément deux par année en 1951, 1952 et 1953, et encore un en 1954. "En Afrique centrale, deux militaires ont disparu en 1960, quatre en 1961 et trois en 1965."

Enfin, "dans le golfe Persique, un militaire est considéré comme disparu depuis 1988", termine M. Vandeput. Ce dernier cas remonte donc à près de trente ans.

Poursuivre les recherches

"Ce sont au total dix-sept héros de la Nation qui ne sont jamais rentrés à la maison, auprès de leurs familles et de leurs proches, commente le député Gautier Calomne. Malgré les efforts déployés chaque année pour entretenir le devoir de mémoire et mettre à l’honneur ces disparus, notre pays doit poursuivre ses efforts pour retrouver la trace de nos militaires et leur offrir une véritable sépulture au pays. Des opérations ont déjà eu lieu en Corée il y a quelques années et il faut poursuivre dans cette voie. Nous ne les oublions pas."

Le ministre de la Défense conclut sa réponse en indiquant que les familles des militaires concernés peuvent s’adresser à l’Office central d’action sociale et culturelle (OCASC) ou au War Heritage Institute (WHI) pour obtenir de l’aide ou des informations.