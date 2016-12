A partir de ce samedi et pendant une semaine, "La Libre" revient en images sur les sept événements clés de 2016. Des attentats de Bruxelles à la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine, en passant par le Brexit ou la victoire de Nafissatou Thiam aux Jeux olympiques de Rio. Des événements commentés par des observateurs avisés. Aujourd’hui : les attentats de Bruxelles du 22 mars, avec le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon (N-VA).





Comment vit-on des attentats lorsqu’à l’effroi s’ajoute l’exercice de responsabilités ministérielles en lien direct avec les événements ? Jan Jambon, vice-Premier ministre N-VA et ministre de l’Intérieur, est ressorti humainement marqué de l’horreur qui s’est abattue sur Bruxelles le mardi 22 mars 2016. "C’était une expérience terrible, confie-t-il. A partir du moment où mon chef de cabinet ‘Sécurité’ m’a prévenu vers 8 heures du matin qu’il y avait eu un attentat à Zaventem jusqu’au moment où je me couche dans mon lit le soir, très tard… C’est seulement à ce moment-là, dans mon lit, que j’ai été envahi par mes émotions. Ce n’est pas mon genre de pleurer mais je me posais mille questions sur mon rôle en tant que ministre : avait-on raté une information qui aurait pu éviter que de tels attentats soient commis ? Avais-je fait tout ce que je pouvais en tant que ministre pour empêcher les explosions ? Bien sûr, je pensais également aux victimes de Zaventem et de Maelbeek, à leur famille."

La peur d’autres attentats

Le déroulement de la journée du 22 mars, en effet, n’a pas laissé beaucoup de temps à Jan Jambon pour se laisser toucher immédiatement par le drame. "Je me suis rendu très rapidement au centre de crise. Ensuite, on apprend qu’il y a eu aussi Maelbeek… Ce que je me dis à ce moment, c’est qu’il risque d’y avoir un 3e, un 4e, un 5e attentat… C’est ce que l’on craignait. Le centre de crise appelait toutes les zones de police pour leur demander de signaler immédiatement la moindre chose suspecte. On a reçu de très nombreuses alertes ensuite. Mais heureusement, ce n’était pas en lien avec de véritables nouvelles menaces".

"J’ai vu des choses atroces"

Encore aujourd’hui, les réminiscences du 22 mars envahissent Jan Jambon. " Avec le Premier ministre, après le centre de crise, on s’est rendu sur les lieux des attentats auprès des services de sécurité. J’ai vu des choses atroces. A chaque fois que, dans l’actualité, on reparle du 22 mars, j’ai particulièrement en tête les photos des victimes de la station Maelbeek. Je pense encore à ces images de corps déchiquetés qui, heureusement, n’ont jamais été publiées par la presse. La liberté de la presse est importante mais, dans ce cas, la pudeur et le respect par rapport aux victimes le sont également. "