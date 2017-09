La Fondation Prince Laurent a fêté son 20e anniversaire samedi soir à La Hulpe, dans le Brabant wallon.

La princesse Claire et les enfants du couple princier étaient présents mais pas le Prince, absent pour des raisons de santé. Créée en 1997, la Fondation d'utilité publique Prince Laurent a pour objectif d'améliorer le bien-être des animaux en soutenant celui des êtres humains. Elle aide notamment les personnes précarisées en offrant des soins vétérinaires pour leur animal de compagnie et soigne plus de 12.000 animaux chaque année dans ses dispensaires situés à Bruxelles, Anvers, Seraing, Hornu et Gand.

Depuis six ans, durant l'hiver, la fondation propose également un refuge de nuit à Bruxelles pour des sans-abri accompagnés d'un chien. Les résidents y bénéficient d'un lit et de nourriture.

Le prince Laurent, malade, était absent lors de l'événement célébrant le 20e anniversaire de sa fondation. Il a par ailleurs fait parvenir un certificat médical au Premier ministre Charles Michel, qui l'avait convoqué après sa visite controversée à l'ambassade de Chine en juillet dernier. Le chef du gouvernement fédéral souhaite infliger une "sanction proportionnelle" au Prince en concertation avec le roi Philippe.