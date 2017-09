C’est l’époque des retraités globe-trotters. Et la destination favorite des Belges du troisième âge est la France.

En 2016, l’Etat belge a versé une pension à plus de 200.000 personnes résidant hors de ses frontières. Parmi eux, il y a des Belges expatriés, bien sûr. Mais aussi des étrangers qui ont travaillé et donc cotisé dans notre pays, et qui ont dès lors droit à une pension belge.

Il existe deux catégories de bénéficiaires. Ceux qui dépendent du régime des salariés et indépendants. Et les anciens fonctionnaires.

Dans la première catégorie (voir infographie), 190.018 personnes étaient recensées en 2016. Dont 41.599 Belges. Ces chiffres ont été donnés par le ministre des Pensions, Daniel Bacquelaine (MR), en réponse à une question écrite du député fédéral Gautier Calomne (MR).

© IPM Graphics



Vers les pays limitrophes

Les anciens fonctionnaires sont eux 10.845 à passer leurs vieux jours hors de Belgique. Dans sa réponse, le ministre n’a pas précisé la part des Belges et des non-Belges. Cela dit, il s’agit très probablement presque exclusivement de Belges (parce que la fonction publique compte très peu d’étrangers, encore moins des étrangers ayant atteint l’âge de la retraite).

Concrètement, le pays de résidence préféré des retraités belges est - et de loin - la France. Ils sont environ 22.000 à y vivre (17.223 anciens salariés ou indépendants, et autour de 5.000 anciens fonctionnaires). Suivent l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg.

La trace des vagues migratoires

On constate par ailleurs que pour des pays tels que l’Italie, le Maroc, l’Algérie, la Grèce, ou encore la Turquie, les pensions payées par l’Etat belge vont très majoritairement à des autochtones. Il s’agit des principales nationalités ayant connu d’importantes vagues migratoires de travailleurs vers la Belgique, il y a plusieurs décennies. Des milliers d’entre eux sont manifestement retournés dans leur pays d’origine une fois la retraite venue.

"Comme en attestent les chiffres du ministre des Pensions, les citoyens Belges sont de plus en plus nombreux à faire le choix de s’installer à l’étranger au moment de la pension, analyse, de son côté, le député Gautier Calomne. Certes, la France est toujours largement plébiscitée, mais des destinations de plus en plus lointaines et exotiques sont aujourd’hui davantage privilégiées, notamment en raison de la baisse des tarifs aériens, d’un climat plus doux et d’une certaine qualité de vie. Cette tendance met également en lumière le défi relevé au quotidien par les services des pensions, qui gèrent avec succès la logistique des paiements pour tous ces concitoyens expatriés", se réjouit-il.