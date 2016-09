300 étudiants doivent repasser un examen après une alarme incendie à l'UGent

Belgique

Quelque 300 étudiants ont été évacués des bâtiments de l'université de Gand lundi matin alors qu'ils passaient un examen. "Le moment était peut-être inespéré pour certains étudiants, mais ceux qui n'ont pas présenté l'examen devront le repasser", a indiqué la porte-parole de l'université Stéphanie Lenoir.

L'alarme incendie a retenti aux alentours de 9h30 dans la rue de l'Université où se trouve la faculté de Droit et de Sciences Politiques et Sociales. "De la fumée s'échappait d'un ascenseur. Nous ne voulions pas prendre de risque, c'est pourquoi nous avons immédiatement appelé les pompiers et procédé à l'évacuation", a expliqué Mme Lenoir. A ce moment-là, six examens écrits de seconde session étaient en cours.

Une fois dehors, les étudiants ont pu discuter de leur examen. "Ils recevront de nouvelles consignes via la plateforme étudiante", a indiqué la porte-parole. La plupart des examens prévus à 13h30 ont pu se dérouler normalement.

La cause de la fumée reste inconnue. Aucun blessé n'est à déplorer.