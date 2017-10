Quinze prévenus, membres des Hell's Angels de Charleroi et de Huy, étaient cités à comparaître lundi devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Les membres de cette bande décrite comme polycriminelle par le parquet ont nié la plupart des faits. Le parquet a requis des peines de 1 à 6 ans de prison ferme. Seuls huit des quinze prévenus étaient présents lundi devant le tribunal correctionnel. Le parquet leur reproche une série de faits commis entre 2011 et 2013, depuis l'exploitation de la débauche jusqu'à la détention d'armes, la vente de cocaïne et le trafic de faux certificats verts de Harley Davidson.

Plusieurs prévenus, dont l'ex-président des Hell's Angels de Charleroi City et son sergent d'armes, sont également poursuivis pour une série d'extorsions à l'égard de membres du "chapitre".

Selon le ministère public, certains "bannis" (bad standing) ont dû remettre leur moto. Un tatoueur aurait quant à lui été délesté de 1.500 euros après une "humiliation" lors d'un run. Celui-ci avait été menotté et la stripteaseuse avait perdu les clés. "Pour rire et faire peur à notre copain, j'ai dit qu'on allait aller lui prendre l'argent. Mais on n'a rien fait", a déclaré Salvatore F., l'ex-président carolo des Hell's qui nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.

Le sergent d'armes, lui, a reconnu la détention "d'objets de décoration". Il avait ainsi garni un mur avec une canne épée, des nunchakus, une baïonnette, un poignard "coup de poing", etc. D'autres ont admis avoir détenu des armes à feu, le plus souvent en les considérant comme des "objets de collection".

Selon le parquet, l'enquête a débuté après un vol dans une friterie commis par un membre d'un club de motards de Froidchapelle et commandité par les Hell's Angels de Charleroi. Ce vol avait capoté et le motard froidchapellois avait été "mis à l'amende" par ses pairs. De fil en aiguille, les enquêteurs étaient remontés jusqu'au club carolo et, lors des perquisitions, des armes avaient été découvertes de même que des cartes vertes vierges. En ce qui concerne les extorsions, le ministère public s'est notamment basé sur les déclarations des membres bannis, qui auraient été délestés de leur Harley Davidson.

Au terme de son réquisitoire, le premier substitut Marlière a reconnu que les prévenus ne roulaient pas sur l'or. Il a toutefois requis des peines allant d'un an de prison jusqu'à 6 ans pour l'ex-président.

Suite des débats le 6 novembre.