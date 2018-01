Environ 4.500 personnes ont bravé le froid de la mer du Nord samedi après-midi à l'occasion du traditionnel plongeon du Nouvel An, afin de "bien commencer l'année". "Il y avait beaucoup d'ambiance et au moins 10.000 spectateurs présents sur la plage et la digue", s'est félicité Vincent Drouard, de Toerisme Oostende.

L'an passé, le plongeon, qui a d'habitude lieu le premier samedi de l'année, avait dû être avancé au 1er janvier en raison de la tenue du championnat de Belgique de cyclocross durant le premier week-end de janvier. Sans doute en raison du froid ambiant de l'époque, l'événement n'avait attiré 'que' 3.000 participants. Cette année, le compteur est reparti à la hausse et, après un échauffement collectif, près de 4.500 courageux se sont jetés à l'eau.

Ce plongeon du Nouvel An est véritablement un événement 'feel good'", explique Vincent Drouard. Il y avait ainsi de nombreuses personnes qui s'étaient déplacées de manière individuelle mais aussi beaucoup de groupes d'amis et d'entreprises.

Cette édition s'est déroulée sans le moindre incident et sous des températures relativement douces. Si l'eau de la mer avoisine d'ordinaire autour des 4 degrés, elle était cette année de 8 degrés. Ce qui a poussé les participants à y rester souvent plus longtemps, avant de pouvoir profiter d'un petit verre sur la plage.

L'ex-judoka Gella Vandecaveye est l'une des personnalités flamandes à faire acte de présence depuis de longues années, même si elle avait fait défaut l'an dernier en raison de la date de l'événement. "C'était, certes, une édition chaude mais cela reste malgré tout humide et froid. Moi-même, je suis frileuse. Chaque année, je dois prendre mon courage à deux mains mais l'enthousiasme finit toujours par l'emporter", a confié celle qui est également présente pour donner davantage de visibilité à l'ASBL dont elle est la marraine et qui permet à des enfants très malades et à leurs familles de partir en vacances.