Quel est le profil des personnes qui fréquentent les abris de nuit en Wallonie ? A cette question, le Tableau de bord de la pauvreté 2016, que vient de réaliser l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (Iweps) et que "La Libre" a pu consulter, apporte une réponse intéressante. Cette réponse se base sur les données réunies par les Relais sociaux des principales villes wallonnes (Tournai, Mons, La Louvière, Charleroi, Namur, Liège et Verviers), chargés de coordonner l’aide aux personnes en situation de grande précarité.

Avant tout, des jeunes

Les informations fournies pour l’année 2015 montrent que les bénéficiaires de l’hébergement d’urgence, principalement en abri de nuit, sont à plus de 80 % des hommes. La tranche d’âge la plus représentée, chez les hommes et encore davantage chez les femmes, est celle des 18-24 ans (voir infographie). La grande majorité des usagers sont des personnes isolées sans enfants. Mais ils sont tout de même plus de 8 % à faire partie d’un ménage avec enfant(s).

Particulièrement intéressant: l’étude montre que près de 45 % des usagers n’ont aucune ressource financière, ce qui démontre les failles du filet social. "Certaines personnes n’ont pas connaissance de leurs droits sociaux", commente Renaud De Backer, chargé de projets au Relais social urbain namurois. "D’autres les connaissent, mais ne vont pas au bout des démarches."

Le tableau de bord montre également que plus de la moitié des utilisateurs des abris de nuit (53,4 %) dispose, à titre de revenu principal, d’allocations sociales (revenu d’intégration, mutuelle, chômage…). Ces personnes à la rue ne sont donc pas sans ressources, mais cela ne les prémunit pas de devoir recourir à l’hébergement d’urgence.

Ils y logent cependant de façon très provisoire. "Parmi les utilisateurs, reprend Renaud De Backer, la majorité recourent à l’abri de nuit pour la première fois de leur vie - à Namur, c’est entre 65 et 70 %. Cela signifie que beaucoup retrouvent une solution plus durable par la suite." Il y a aussi des gens tout à fait désocialisés, qui y recourent plus régulièrement. "Mais parmi ces personnes installées dans le sans-abrisme, nombreuses sont celles qui ne veulent pas aller à l’abri de nuit, estimant que cela génère trop de contraintes."

Mais comment se fait-il que, malgré les allocations qu’elles touchent, ces personnes ont besoin d’un abri de nuit ? Plusieurs facteurs peuvent jouer, expliquent M. De Backer. "Il y a la question de l’accessibilité financière. Un revenu d’intégration, c’est 850 € au taux isolé. Et même 500 € au taux cohabitant ou au ‘taux de rue’, qui est appliqué à ceux qui n’ont pas d’adresse autre que celle du CPAS. Ce n’est pas assez pour trouver un logement seul. A Namur, il faut compter un bon 500 € pour se loger, sans parler de la garantie locative. Et il faut longtemps avant de trouver."

Manque de places

Autre problème, les propriétaires n’aiment pas louer à des personnes sans travail. "Il y a une discrimination vis-à-vis des personnes qui vivent d’allocations ou qui sont au CPAS. C’est un frein à l’accès au logement. Les personnes placées sous administration de biens sont également discriminées, alors que cela garantit le paiement du loyer."

A cela s’ajoute le manque de lits dans les structures d’accueil. "Les logements temporaires (maisons d’accueil…) sont insuffisants. La demande est plus grande que l’offre. Il y a des listes d’attente. Du coup, un temps plus ou moins long s’écoule entre la perte d’un logement et la solution." Dès lors, entre le moment où une personne se fait mettre dehors de chez elle (pour cause de séparation par exemple) ou de chez un ami qui l’a hébergée un temps, ou sort de prison ou de l’hôpital psychiatrique, et le moment où elle trouve une place dans une maison d’accueil, elle se retrouve sans logement. Ce qui peut l’amener à se réfugier à l’abri de nuit.