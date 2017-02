Onze heures viennent de sonner à la cathédrale Saint-Rombaut de Malines et, déjà, les brasseries du centre-ville sont prises d’assaut par les retraités. Une fine pellicule de pluie s’est déposée sur les pavés lisses des rues de la ville flamande, exemptes de déchets. Les maisons centenaires à pignons abritent des boutiques modernes et des restaurants trendy. Les cuisines chinoises côtoient ainsi les kebabs et les traditionnels fritkots répartis dans la ville.

Sur la Grand-Place, un couple de jeunes mariés vient de sortir de l’hôtel de ville, où ils se sont dit "oui". Un peu plus loin, Nadia observe la vitrine d’un chocolatier belge. La jeune femme de 28 ans d’origine marocaine a toujours vécu à Malines. Voilée, elle ne s’est que rarement sentie dévisagée. "Bruxelles est toute proche et, quand j’y vais, le regard des non-musulmans sur moi est différent. Il est insistant, moralisateur. A Malines, on a parfois l’impression de vivre dans un microcosme où toutes les nationalités présentes dans la ville cohabitent sans problème. Enfin, c’est ce que je ressens."

La diversité au cœur de la politique de la Ville