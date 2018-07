Belgique Une cinquantaine d’associations demandent un plan d’accessibilité à la SNCB dans un courrier au ministre Bellot.

Un audit annuel et un plan budgétisé

Dans un courrier envoyé lundi à François Bellot, ministre de la Mobilité (MR), le Cawab ainsi qu’une cinquantaine d’associations réclament une meilleure accessibilité aux gares, aux quais et aux trains. L’objectif de la lettre est double. Primo, le Cawab demande qu’un audit soit réalisé sur l’ensemble du réseau ferré et publié annuellement (comme l’étude menée par les Tec en début d’année). "Il est temps de faire un état des lieux, explique Nino Peeters. C’est nécessaire : aujourd’hui, on sait à peine où l’on est. Mais surtout, on ne sait pas où l’on va."

