Près de 1.000 candidats (989) à l'examen d'entrée aux études en médecine et dentisterie, organisé le 8 septembre dernier, étaient inscrits en première bachelier lors de l'année académique 2016-2017, indique lundi l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (Ares) à Belga. Seuls 246 d'entre eux ont été déclarés lauréats, dont 224 en médecine et 22 en dentisterie, soit à peine un quart. L'examen d'entrée a été institué pour restreindre l'accès à la première année d'études en médecine et dentisterie. Toutefois, certains étudiants ayant déjà suivi au moins une année d'études dans ces domaines ont également dû s'y soumettre. Il s'agit d'étudiants qui doivent recommencer leur année mais aussi de "reçus-collés"- qui ont réussi leur année mais pas le concours de fin d'année - et d'étudiants allégés - dont la première année a été étalée sur deux ans.

Sur les 989 bacheliers, seuls 246 ont réussi l'épreuve. Un chiffre qualifié de "cohérent" par l'Ares, par rapport à l'ensemble des résultats.

"Cela démontre que cet examen/concours d'entrée est une boucherie", réagit Maxime Mori, président de la Fédération des étudiants francophones (Fef).

Sur la forme, ces résultats "posent question". Pour le président de la Fef, ils montrent une nouvelle fois "que la matière, destinée aux étudiants du secondaire, n'est pas claire pour les bacheliers. Ce qui soulève des interrogations de plus en plus légitimes".

Quentin Lamelyn, co-président du Comité interuniversitaire des étudiants en médecine et en dentisterie (Cium), enchaîne: "La difficulté de l'épreuve était inadaptée vu que des étudiants qui ont réussi leurs examens de première année ont pourtant échoué à l'examen..."

Sur les 3.471 candidats à l'examen d'entrée, 696 ont réussi l'épreuve, soit un taux de réussite de 20,04%.