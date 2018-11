Sophie De Schaepdrijver travaille depuis des années sur la Première Guerre en Belgique. L’historienne se partage entre l’Université d’Etat de Pennsylvanie et Bruxelles où elle a réatterri “avec un grand bonheur”. En ces jours d’apothéose du centenaire de la Grande Guerre, elle est au four et au moulin, notamment pour présenter la version néerlandophone de sa biographie de Gabrielle Petit. Une héroïne très quotidienne qu’elle préfère mettre en exergue plus que les grandes batailles ou les stratèges souvent autoproclamés.

Sophie De Schaepdrijver, observatrice critique de l’Amérique de Trump dont elle constate en direct les dérives récurrentes, navigue sans cesse entre le monde agité de 14-18 et l’actuelle planète bleue elle aussi bien perturbée... La Libre Belgique l'a interviewée (...)