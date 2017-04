Face au silence de Benoît Lutgen resté sourd à l’appel des représentants des cultes dans le dossier de l’interdiction de l’abattage rituel, l’ancienne présidente-fondatrice du CDH, Joëlle Milquet remonte au créneau dans ce délicat dossier...

Dans un tweet, elle a insisté sur la nécessité d’un consensus avec les communautés juive et musulmane.

Pour rappel: le Conseil d’État s’est prononcé à plusieurs reprises pour une solution concertée avec les communautés religieuses, afin de concilier bien-être animal et liberté de culte mais au Parlement wallon, le MR et le CDH à la manoeuvre refusent de faire marche arrière, ayant même diabolisé (!) les positions des juifs et des musulmans.