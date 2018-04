Salah Abdeslam et Sofien Ayari ont été condamnés lundi à une peine de 20 ans de prison par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour tentative d'assassinat à caractère terroriste et possession illégale d'armes à feu. Les deux hommes écopent de 20 ans de prison pour avoir tiré sur des policiers le 15 mars 2016 rue du Dries à Forest, animés d'une intention terroriste.

Le tribunal a également annoncé que l'action en justice de V-Europe, une association de victimes des attentats de Bruxelles constituée en partie civile, était jugée irrecevable.

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a estimé lundi matin recevables les poursuites au sujet de la fusillade de la rue du Dries, le 15 mars 2016, contrairement à ce que soutenait Me Sven Mary. L'avocat de Salah Abdeslam avait plaidé l'irrecevabilité des poursuites pour violation de l'article 12 de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Le tribunal a commencé la lecture du jugement lundi matin.

La thèse de la défense balayée

Tout montre, selon les juges, que Salah Abdeslam, Sofien Ayari et Mohamed Belkaïd évoluaient, au moment des faits, dans la mouvance terroriste et que leur réaction au moment de l'intervention policière était préméditée. La thèse de la défense, qui avançait que seul Mohamed Belkaïd avait tiré et que les deux prévenus ne pouvaient donc pas être considérés comme les auteurs de tentatives d'assassinats, a été balayée par le tribunal.

Les trois hommes, qui se savaient traqués par les forces de l'ordre, avaient au préalable établi un plan en cas d'intervention, ce qui caractérise la préméditation. Celle-ci est aussi établie par le temps qui s'est écoulé entre l'entrée dans l'immeuble des agents et le début de la fusillade. Les policiers se sont annoncés à plusieurs reprises. Entre-temps, les trois suspects se sont préparés, notamment en chargeant leurs armes.

Ils se sont associés, ont coopéré sciemment, ont favorisé les faits et ne se sont pas rendus. Abdeslam et Ayari ont également pris la fuite, a ajouté le tribunal, qui évoque une "résolution criminelle froidement réfléchie".

En outre, les éléments du dossier établissent qu'au moins deux suspects ont fait feu sur les policiers.

Lors du premier incident de tir, deux armes ont été utilisées. La défense avait argumenté que seul Belkaïd avait fait usage de ces fusils. Cette thèse est cependant contraire aux déclarations d'Ayari lors de la reconstitution des faits, a relevé le tribunal. Par ailleurs, les constatations balistiques et les récits de policiers établissent qu'un deuxième tireur se trouvait au côté de Belkaïd. Enfin, puisque ce dernier gisait au sol - Ayari le pensait même mort, selon son témoignage -, ce n'est pas lui qui a pu faire feu sur les agents depuis le pallier alors que ceux-ci étaient en train de se retirer de l'immeuble.

Me Mary avait aussi avancé que l'absence de trace ADN de son client Salah Abdeslam sur l'arme retrouvée rue de l'Eau prouvait qu'il ne l'avait pas utilisée. Le tribunal a également réfuté cet argument, soulignant qu'un témoin de la fuite des deux prévenus avait rapporté que ces derniers avaient porté le fusil à tour de rôle.

Et même si Abdeslam et Ayari n'étaient plus présents dans l'appartement de la rue du Dries au moment du second échange de tirs, le tribunal les a jugés également responsables de celui-ci puisqu'ils en ont été solidaires et y ont apporté consciemment une aide préalable.