Belgique Le procès de Salah Abdeslam s'est ouvert ce lundi au Palais de Justice de Bruxelles. L'homme est jugé, avec Soufien Ayari, pour sa participation présumée à la fusillade de la rue du Dries, à la fin de sa cavale en mars 2016.

Vers 9h00, lors de l'ouverture du procès, Salah Abdeslam et Sofiean Ayari ont refusé d'être photographiés ou filmés. Salah Abdedslam, cheveux longs, barbu et vêtu d'une veste gris clair et d'un pantalon noir, n'a pas souhaité répondre aux questions du tribunal. "Je ne souhaite pas répondre", a-t-il dit, refusant même de se lever à l'invitation de la juge qui préside les débats, Marie-France Keutgen.Sofien Ayari, qui accepte de répondre aux questions, a confirmé se présence dans l'appartement de la rue du Dries lors de la fusillade le 15 mars 2016.

Le Palais de Justice a ouvert ses portes à 06h30, alors que des dizaines de journalistes patientaient déjà dans un froid glacial.

Ce procès est très attendu pour savoir si le seul survivant des commandos djihadistes qui ont attaqué Paris le 13 novembre 2015 sortira du mutisme qu'il observe face aux enquêteurs français.

Transféré fin avril 2016 à Fleury-Mérogis en région parisienne, Abdeslam a quitté sa prison française dans la nuit pour être transféré en Belgique.