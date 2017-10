Un accident est survenu jeudi après-midi à Nossegem, dans l'entité de Zaventem, ont indiqué les services de secours. L

es faits se sont produits vers 16h30 sur la chaussée de Malines, à proximité de la sortie de l'autoroute E40. Un camion qui traversait un pont a dévié de sa trajectoire pour une raison encore inconnue, percuté le rail de sécurité et est tombé quelques mètres plus bas sur la Weiveldlaan. Le conducteur du poids lourd a perdu la vie dans l'accident, selon le parquet de Hal-Vilvorde qui a désigné un médecin légiste et un expert de la circulation, et trois personnes ont été blessées. L'accident occasionne d'importants embarras de circulation sur les Weiveldlaan, Mechelsesteenweg et Leuvensesteenweg à Zaventem.