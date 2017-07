Lieu d’accueil historique des demandeurs d’asile, le Petit Château fermera bientôt ses portes afin d’être revendu ! C’est ce que nous annonce le secrétaire d’État Theo Francken, qui vient d’obtenir l’aval du conseil des ministres au projet cher à ses yeux de création d’un centre unique pour demandeurs d’asile en Belgique.

D’une capacité de 750 places dans un premier temps, le site multifonctionnel, qui pourra également accueillir des containers sur les terrains avoisinants si nécessaire, ouvrira ses portes dès le 1er janvier 2019.

Plus question à l’avenir de diriger les demandeurs d’asile vers les différents centres d’hébergement du pays tant qu’ils n’auront pas subi un contrôle approfondi sur le site de Neder-Over-Heembeek. "La sécurité avant tout", s’exclame le secrétaire d’État N-VA, faisant référence à l’éventuelle menace terroriste que peuvent représenter certains demandeurs d’asile.

La police procédera ainsi directement à un screening complet des candidats à l’asile sur place, dans le nouveau centre unique, histoire d’organiser ensuite les transferts éventuels vers le réseau d’accueil, avec une connaissance déjà plus poussée du profil de ces demandeurs d’asile. "Auparavant, les demandeurs d’asile pouvaient immédiatement introduire leur demande d’asile dès leur arrivée et ils étaient directement transférés vers un centre d’accueil quelque part dans le pays. À la lumière de la menace terroriste, cela n’était plus responsable", affirme Theo Francken.

Et le secrétaire d’état de préciser le fonctionnement de son nouveau centre : "Grâce à une enquête de sécurité préalable et le préaccueil, nous y avons répondu. Dans le nouveau centre d’inscription, toute personne qui veut demander l’asile en Belgique est directement contrôlée et examinée. Le contrôle Dublin sera également organisé dans ce centre d’inscription. Une identification approfondie doit être le point de départ de son transfert vers nos villes et communes".

Enregistrement, examen médical, identification et screening des demandeurs d’asile, tout se fera donc au même endroit.

"Nous avons enfin bien géré la crise de l’asile de 2015 mais cela a demandé le maximum de mes services. C’est pourquoi il est important de tirer des leçons des expériences faites durant cette période intense mais très instructive. J’opte résolument pour une meilleure gestion des flux, située à un emplacement à Bruxelles qui, en cas de besoin, peut recevoir efficacement et en toute sécurité des grands groupes de demandeurs d’asile", ajoute Theo Francken, affirmant faire de son mieux, en collaboration avec ses homologues européens, pour éviter une répétition de la crise de 2015.