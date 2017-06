Le chef du groupe suspecté d'avoir des liens avec l'État islamique, dont les membres ont été arrêtés mercredi lors d'une opération anti-terroriste à travers l'Europe, serait l'imam belgo-marocain Tarik Chadlioui, rapporte vendredi la Gazet van Antwerpen, qui se base sur des médias britanniques.

L'imam, âgé d'une quarantaine d'années, aurait été interpellé à Birmingham, au Royaume-Uni, où il vivrait depuis deux ans avec sa femme et ses enfants. Le parquet fédéral indique pour sa part qu'aucune enquête n'a été engagée pour l'instant en Belgique contre M. Chadlioui. The Times of London écrit que M. Chadlioui, originaire du Maroc mais détenteur d'un passeport belge, a été interpellé mercredi. Un mandat d'arrêt européen avait été émis à son encontre. L'imam ferait partie des six personnes suspectées d'avoir un lien avec l'organisation terroriste État islamique arrêtées lors d'une opération menée à travers l'Europe, mercredi.

Il est suspecté d'être le chef de la cellule terroriste installée à Palma de Majorque (archipel des Baléares, Espagne) qui recrutait des jeunes pour combattre aux côtés du groupe État islamique. Il aurait également promu le mouvement djihadiste sur YouTube. Un communiqué diffusé mercredi désignait le chef arrêté au Royaume-Uni comme un "imam salafiste", sans donner son nom.

L'imam aurait comparu jeudi devant le tribunal londonien qui traite des affaires liées au terrorisme et des demandes d'extradition. Le juge a décidé de prolonger son mandat d'arrêt, écrit The Times.

Tarik Chadlioui avait déjà fait parler de lui dans la presse parce qu'il aurait prêché dans une mosquée parisienne que fréquentait Omar Mostefai, l'un des auteurs des attentats de Paris du 13 novembre 2015.

Le parquet fédéral belge indique qu'"aucun dossier n'a été constitué en Belgique" pour l'instant.