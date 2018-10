Les syndicats sont une nouvelle fois de sortie pour contester les projets du gouvernement Michel. Ce mardi 2 octobre, le front commun CSC-FGTB-CGSLB organise une journée de mobilisation "pour des pensions décentes prises à un âge raisonnable". Au menu, des actions décentralisées dans une série de villes du nord et du sud du pays, qui pourraient perturber la circulation ou le fonctionnement de certaines entreprises.

LE POINT SUR LES PERTURBATIONS

Une seule ligne de métro exploitée à Bruxelles à 06h00

Seule la ligne de métro 1 circule mardi à 06h00 à Bruxelles, annonce la Stib sur Twitter. Des navettes de bus effectuent aussi la liaison entre Simonis et De Brouckère. Huit lignes de tram et cinq de bus sont exploitées. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants sont attendus à Bruxelles, et dans plusieurs villes du pays, à l'appel du front commun syndical CSC-FGTB-CGSLB, contre le projet de pension à points. Pour les trams, les lignes en circulation sont les 3, 4, 7, 8, 9, 51, 82 et 92. Les bus 21, 29, 71, 87 et 95 roulent également.

Cela signifie qu'au moins la moitié des véhicules sont présents sur ces lignes par rapport à un jour normal.

Outre les perturbations qu'engendreront les manifestations sur leur tracé et les problèmes déjà signalés à la Stib, les transports en commun dans les autres régions du pays seront également perturbés. Ce sera le cas de De Lijn en Flandre. En Wallonie également, les Tec seront impactés par le mouvement de grève, surtout en région liégeoise. Par contre, les trains devraient rouler normalement.





LES RAISONS DES MANIFESTATIONS

Dans le viseur des syndicats figure essentiellement le projet du ministre des Pensions Daniel Bacquelaine (MR) concernant les métiers pénibles. Pour compenser l'allongement des carrières dû au report de l'âge légal de la pension de 65 à 66 ans (en 2025), puis à 67 ans (en 2030), la "suédoise" a prévu de permettre aux personnes qui exercent un métier lourd de pouvoir bénéficier d'une pension anticipée, ou de toucher un bonus financier s'ils restent en fonction jusqu'à l'âge légal.

Problème : selon les organisations de travailleurs, le projet Bacquelaine ne permettra d'anticiper que très légèrement sa retraite et, surtout, le travailleur qui prendra sa retraite anticipée verra le montant de sa pension raboté. Dans certains cas, partir plus tôt à la pension pourrait entraîner une perte de plusieurs centaines d'euros par mois.

Le front commun dénonce par ailleurs le durcissement des critères pour bénéficier d'un crédit-temps de fin de carrière.

Un choix de société

Au lieu de cette politique qu'ils jugent injuste et inacceptable, les syndicats prônent le maintien de la pension à 65 ans; une véritable prise en compte de la pénibilité du travail ; une pension légale qui permette de terminer sa vie dignement ;… Des mesures qu'il est tout à fait possible de financer, ajoutent-ils : c'est un choix de société.





Les manifestations prévues, ville par ville

Concrètement, voici comment les syndicats comptent faire entendre leur voix ce 2 octobre.

A Bruxelles

Une manifestation partira de la place de l'Albertine. Dix mille personnes sont attendues. Le cortège s'élancera vers 10h45 et empruntera les boulevards de l'Impératrice, de Berlaimont et Pachéco, avant d'obliquer sur le boulevard du Jardin botanique. La manifestation prendra fin à proximité de la gare Centrale après avoir transité par le boulevard Bischoffsheim, la rue du Congrès, la rue Royale, la rue de la Ligne, la rue du Marquis, la rue de Loxum et le Cantersteen.

© IPM Graphics



A Liège

Un rassemblement aura lieu à 11h00, à l'Espace Tivoli, place du Marché. A noter qu'un millier de manifestants verviétois devraient se joindre à l'action. Ils se rendront à la place du Marché en convoi, à partir de la gare des Guillemins. La circulation risque donc d'être perturbée entre ces deux lieux, de 10h à 11h. Au total, il pourrait y avoir entre 5 000 et 6000 manifestants.

À Liège, l'impact de la journée d'actions sera plus fort qu'ailleurs. La FGTB Liège-Huy-Waremme a en effet décrété une journée de grève générale. Il s'agit donc d'une action du seul syndicat socialiste, même s'il n'est pas exclu que des militants CSC se joignent. Cette grève de la FGTB aura pour conséquence que certaines entreprises seront fermées ou verront leur fonctionnement perturbé. Selon Jean-François Ramquet, secrétaire régional, "beaucoup d'entreprises industrielles seront fermées, comme la FN, Knauf ou Techspace. La centrale de Tihange le sera également. Les services publics tourneront au ralenti ou pas du tout. Et dans la grande distribution, l'impact variera selon les magasins."

A la Louvière

Les manifestants ont rendez-vous à 10h30 à la gare de La Louvière-Sud. Ils démarreront à 11h00, en direction de la place Mansart. Arrivée prévue vers midi, avant les discours des responsables syndicaux. Fin du rassemblement vers 12h30.

A Namur

Une manifestation est prévue devant les bureaux de l'Office national des pensions, rue Godefroid. Les manifestants démarreront de la gare, à 10h00.

En Flandre

Des actions sont également prévues au nord du pays, à Anvers, Gand, Hasselt, Courtrai ou Louvain. La société de transport public flamande de Lijn s'attend à des perturbations sur son réseau.