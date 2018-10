Les syndicats sont une nouvelle fois de sortie pour contester les projets du gouvernement Michel. Ce mardi 2 octobre, le front commun CSC-FGTB-CGSLB organise une journée de mobilisation "pour des pensions décentes prises à un âge raisonnable". Au menu, des actions décentralisées dans une série de villes du nord et du sud du pays, qui pourraient perturber la circulation ou le fonctionnement de certaines entreprises.

LE POINT SUR LES PERTURBATIONS

- Une seule ligne de métro exploitée à Bruxelles

Seule la ligne de métro 1 circule mardi à partir de 6h à Bruxelles, annonce la Stib sur Twitter. Des navettes de bus effectuent aussi la liaison entre Simonis et De Brouckère. Huit lignes de tram et cinq de bus sont exploitées. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants sont attendus à Bruxelles, et dans plusieurs villes du pays, à l'appel du front commun syndical CSC-FGTB-CGSLB, contre le projet de pension à points. Pour les trams, les lignes en circulation sont les 3, 4, 7, 8, 9, 51, 82 et 92. Les bus 21, 29, 71, 87 et 95 roulent également.

Cela signifie qu'au moins la moitié des véhicules sont présents sur ces lignes par rapport à un jour normal.

- Les Tec également impactés, le point par région

Le réseau des TEC est lui aussi perturbé mardi. Dans la région de Charleroi, 21% des services sont assurés à l'aube mardi au dépôt de Jumet, aucun au dépôt de Genson, 20% à celui d'Anderlues et 20% au dépôt de Nalinnes. Concernant les métros, 25% des services des lignes 1 et 2 sont assurés, contre 10% pour la ligne 3 et 16% pour la ligne 4.

Dans le Hainaut, 36% des bus circulent à Mons, 18% dans le Borinage et 17% dans le Centre contre une majorité (79%) des bus en service dans le Hainaut occidental.

Pour Liège et son agglomération, seuls un quart des services sont assurés à 06h, précise une porte-parole du réseau. Aucun bus n'est sorti des dépôts à Seraing et seulement 5% dans le Condroz. A Verviers et dans les régions suburbaines, 63% des bus circulent mardi matin. A Eupen et dans les Fagnes, 30% des services sont assurés, ainsi que 19% en Hesbaye.

Plus de la moitié (57%) des bus roulent en province de Namur et près de 90% en province de Luxembourg, précisent les TEC sur leur site internet.

Dans le Brabant wallon, 71% des services sont assurés.

En Flandre, le service De Lijn devrait aussi être perturbé.

- Aucun problème à la SNCB

Par contre, les trains devraient rouler normalement.

- Eviter le centre de Bruxelles en voiture

La police bruxelloise a averti dès lundi que le centre-ville de Bruxelles était à éviter ce mardi en voiture puisque les manifestants y circuleront à pied.

Environ 10.000 personnes attendues à Bruxelles

Quelques centaines de manifestants sont réunis mardi vers 10h au Mont-des-Arts, à Bruxelles, pour la manifestation nationale du font commun syndical contre la réforme des pensions du gouvernement fédéral. Les organisations sont particulièrement remontées contre les mesures relatives aux retraites présentes dans le "Jobs Deal" conclu cet été.

Le report des crédits-temps à l'âge de 60 ans au lieu de 55 ans précédemment, ainsi que le recul des régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 62 ans avec 41 ans de carrière cristallisent le courroux de la FGTB, de la CSC et de la CGSLB. De manière générale, les syndicats fustigent la volonté du gouvernement Michel de saper le système de pensions. Selon le calcul des syndicats, les pensions les plus élevées pourraient baisser de 353 euros par mois.

"Nous voulons clairement faire comprendre au gouvernement et aux parlementaires que les gens ne sont pas d'accord avec la politique actuelle, qui n'a aucune légitimité", déclare Estelle Ceulemans, secrétaire générale de la FGTB Bruxelles.

Dans le courant de la matinée, une délégation ira à la rencontre du Premier ministre Charles Michel et du président de la Chambre Siegfried Bracke. "Les jeunes, les travailleurs et les pensionnés crient de la même voix qu'ils ne sont pas d'accord avec cette politique. Pour les jeunes, la priorité doit être la création de vrais, bons emplois", estime Mme Ceulemans.

Il ne s'agit pas de la première manifestation contre la réforme des pensions. En mai dernier, 70.000 personnes avaient battu le pavé dans les rues de Bruxelles pour la même raison. "Ces manifestations ont du sens", juge Mme Ceulemans. "Le ministre Bacquelaine a par exemple renoncé à ses plans de pensions à points. Nous ne faisons pas ça pour embêter tout le monde."

Environ 10.000 personnes sont attendues pour manifester dans la capitale.





Les manifestations prévues, ville par ville

Concrètement, voici comment les syndicats comptent faire entendre leur voix ce 2 octobre.

A Bruxelles

Une manifestation partira de la place de l'Albertine. Dix mille personnes sont attendues. Le cortège s'élancera vers 10h45 et empruntera les boulevards de l'Impératrice, de Berlaimont et Pachéco, avant d'obliquer sur le boulevard du Jardin botanique. La manifestation prendra fin à proximité de la gare Centrale après avoir transité par le boulevard Bischoffsheim, la rue du Congrès, la rue Royale, la rue de la Ligne, la rue du Marquis, la rue de Loxum et le Cantersteen.

© IPM Graphics



A Liège

Un rassemblement aura lieu à 11h00, à l'Espace Tivoli, place du Marché. A noter qu'un millier de manifestants verviétois devraient se joindre à l'action. Ils se rendront à la place du Marché en convoi, à partir de la gare des Guillemins. La circulation risque donc d'être perturbée entre ces deux lieux, de 10h à 11h. Au total, il pourrait y avoir entre 5 000 et 6000 manifestants.

À Liège, l'impact de la journée d'actions sera plus fort qu'ailleurs. La FGTB Liège-Huy-Waremme a en effet décrété une journée de grève générale. Il s'agit donc d'une action du seul syndicat socialiste, même s'il n'est pas exclu que des militants CSC se joignent. Cette grève de la FGTB aura pour conséquence que certaines entreprises seront fermées ou verront leur fonctionnement perturbé. Selon Jean-François Ramquet, secrétaire régional, "beaucoup d'entreprises industrielles seront fermées, comme la FN, Knauf ou Techspace. La centrale de Tihange le sera également. Les services publics tourneront au ralenti ou pas du tout. Et dans la grande distribution, l'impact variera selon les magasins."

A la Louvière

Les manifestants ont rendez-vous à 10h30 à la gare de La Louvière-Sud. Ils démarreront à 11h00, en direction de la place Mansart. Arrivée prévue vers midi, avant les discours des responsables syndicaux. Fin du rassemblement vers 12h30.

A Namur

Une manifestation est prévue devant les bureaux de l'Office national des pensions, rue Godefroid. Les manifestants démarreront de la gare, à 10h00.

En Flandre

Des actions sont également prévues au nord du pays, à Anvers, Gand, Hasselt, Courtrai ou Louvain. La société de transport public flamande de Lijn s'attend à des perturbations sur son réseau.