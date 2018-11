Quand Emmanuelle Praet prend la parole, il se passe toujours quelque chose. La parole est décomplexée. Piquante et sans tabou pour certains, populiste et sans nuance pour d’autres. Ce dimanche, sur le plateau de C’est pas tous les jours dimanche, son intervention a déclenché un tollé.

La polémiste a affirmé que la majorité des taxes dont se plaignent les gilets jaunes "sont des taxes environnementales". "Donc aux prochaines élections, réfléchissez quand même un peu !"

L’affaire prend rapidement un tour politique. Elle alimente la théorie selon laquelle le monde journalistique serait de gauche et hostile à la droite.

Deux camps, qui semblent irréconciliables, se clivent autour du sort de la polémiste. C’est que l’annonce de sa suspension pour des propos jugés "outranciers" a occasionné une césure quasi parfaite.

La gauche, incarnée par Ecolo et le PS, applaudit sa mise à l’écart. La droite, représentée par Georges-Louis Bouchez ou David Clarinval, hurle à l’atteinte à la liberté d’expression. Charles Michel lui-même prend la défense de la chroniqueuse lors du bureau de parti de ce lundi. "Merci à ceux qui ont apporté leur soutien public à Emmanuelle Praet, a-t-il déclaré durant la réunion. Elle a agi comme chroniqueuse et non comme journaliste. Elle a exprimé une opinion et c'est normal de sa part". Dans l'assistance, un autre libéral s'est interrogé publiquement : "Je n'ose imaginer les réactions si c'était le MR et non Ecolo qui avait réagi comme Ecolo l'a fait".

Côté flamand, Theo Francken va jusqu’à lancer un hashtag de soutien à la journaliste, jetant au passage un petit tweet en forme de bombe : "le duo de présidents d’Ecolo a exigé ce dimanche le licenciement d’Emmanuelle Praet".

Zakia Khattabi dément absolument

Car Emmanuelle Praet ne fait pas mystère de ses opinions : elle est de droite et l’assume. C’est dans ce positionnement politique qu’il faudrait, selon certains, trouver l’explication à la sanction qui lui a été infligée. D’autres, souvent les mêmes, hurlent à l’atteinte à la liberté d’expression et à l’appauvrissement du débat public.

La question est posée en substance par le MR : Praet a-t-elle été censurée ?

"Nous sommes une entreprise privée et nous n’avons pas besoin du secteur politique ni d’Ecolo pour prendre des décisions. D’ailleurs, nous n’avons eu aucun contact avec Ecolo sur ce dossier", assure Christopher Barzal, porte-parole d’RTL-TVI.

En interne, plusieurs sources font état "du dérapage de trop" et "d’une goutte d’eau qui fait déborder le vase" de la part de la chroniqueuse. Un incident succédant à plusieurs polémiques et qui auraient eu le don d’irriter la chaîne. La journaliste entretiendrait par ailleurs des relations compliquées avec ses collègues "en plateau et en interne".

Selon nos informations, le couperet d’une sanction l’avait déjà effleurée l’an dernier après une vive altercation en plateau avec Alain Raviart. Emmanuelle Praet, comme les autres chroniqueurs de l’émission, n’a pas donné suite à nos demandes de réactions.

Le comité de direction s’est entretenu de son cas : un rendez-vous sera fixé prochainement, mais aucune décision définitive n’a encore été prise. Cela sent tout de même le roussi pour celle qui travaille par ailleurs pour la zone de police Bruxelles-ouest (ce que d’aucuns lui reprochent en interne). RTL-TVI pourrait mettre facilement un terme au contrat d’Emmanuelle Praet, active sous statut de pigiste. La chaîne RTL-TVI assure officiellement que le sort d’Emmanuelle Praet n’a pas encore été fixé. Et réfute les critiques formulées quant au respect de la liberté d’expression.

"Emmanuelle Praet est sur nos plateaux depuis 3 ans. Son rôle est d’intervenir comme polémiste avec ses propres valeurs. Ses opinions n’ont jamais été mises en cause", reprend Christopher Barzal. "Ce qui lui est reproché, c’est le non-respect des principes. Elle doit intervenir dans le débat avec des arguments. Ce dimanche, ces propos étaient dignes d’un politicien en plateau. C’était du jugement de valeur purement politique. Elle a demandé de voter pour un parti plutôt qu’un autre. Ce n’est pas son rôle. Cela constitue une faute grave. Nous n’acceptons pas une émission dans laquelle des représentants de partis invectivent les intervenants. Cela aurait été la même chose s’il s’était agi d’Alain Raviart ou de Michel Henrion."