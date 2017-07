Début de l’année, les partis concernés par le scandale Publifin avaient donné des directives à leurs membres quant au remboursement des rémunérations reçues via les comités de secteur (Énergie, Telecoms, etc.). Les instructions divergeaient selon les partis. Six mois plus tard, nous avons voulu savoir ce qui avait déjà été remboursé. Verdict sans appel : rien. Au MR, on estime que c’est au conseil d’administration de Publifin de fixer les règles du remboursement sur base des recommandations émises par la commission d’enquête parlementaire.

"Dès que les révélations concernant le fonctionnement des comités de secteur sont parues dans la presse, le MR a pris contact avec les services financiers de Publifin afin d’obtenir le détail des rémunérations perçues par les membres MR du conseil d’administration et des comités de secteur ainsi que le détail de leurs présences aux réunions", précise-t-on à la présidence du Mouvement réformateur. "Nous estimons que la rémunération ne peut être justifiée si le mandataire n’a pas assisté à au moins 80 % des réunions." Au PS, on nous indique ne pas avoir encore pris de décision claire à ce sujet. "Nous attendons le rapport final de la commission d’enquête parlementaire. On prendra ensuite attitude selon les recommandations de la commission d’enquête" , nous exploque-t-on boulevard de l’Empereur.

Maxime Bourlet (MR), membre du comité de secteur Énergie assure se tenir à disposition des recommandations de son parti et s’y pliera sans sourciller. Une autre élue libérale justifie le fait de n’avoir pas encore remboursé pour la simple et bonne raison qu’une telle action équivaudrait à "un aveu de culpabilité".

"Nous reconnaissons clairement les dysfonctionnements" , explique-t-elle sous couvert d’anonymat. "Mais certains d’entre nous sommes un peu dégoûtés. On en a pris plein la figure alors que nous sommes les petits lampistes. Je pense que la responsabilité incombe essentiellement à la direction et au management."

Le bourgmestre de Lontzen Alfred Lecerf (comité de secteur Énergie) explique de son côté que les procédures de remboursement initiées par les partis ont été bloquées par le ministre de tutelle. "À ce jour, je n’ai encore rien entrepris, vu que le dossier n’est pas encore clôturé", avance le mandataire CDH. "Il faut savoir que le travail du nouveau conseil d’administration a été stoppé par le ministre de tutelle et qu’une nouvelle assemblée générale a été convoquée par l’actionnaire principal qu’est la province de Liège pour le 18 juillet prochain. Donc rien n’a été prévu à ma connaissance d’un remboursement éventuel (...)", pour l’instant.

Le conseil d’administration de Publifin ne devrait pas prendre de décisions avant le mois de septembre, date de la prochaine assemblée générale ordinaire.