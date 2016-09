Année noire sur le rail : déjà 32.000 trains supprimés en 2016

Belgique

Quotidiennement, quelque "3.700 trains" circulent en Belgique. "En été, ils sont un peu moins, 3.500", rectifie Nathalie Pierard, porte-parole SNCB.

Avec un tel va-et-vient sur le rail belge, il n’est pas rare que des soucis surviennent. Pour tout navetteur, le retard d’un train est source de stress et de contrariété. Mais il y a pire encore: la suppression pure et simple du train qu’il devait prendre initialement.

En 2016, du mois de janvier au mois de juillet, il y a eu 31.816 trains supprimés. C’est près de 10.000 trains de plus que sur l’ensemble de l’année 2015. L’an dernier, les panneaux d’affichage des gares ont fait état de 22.947 suppressions de train. Un an auparavant, il y avait 30.510 trains supprimés.

Un nombre interpellant de trains restés à quai. Habituellement, un train sur cent (1,1% plus ou moins) contraint les voyageurs à changer leurs plans.

Que s’est-il passé cette année pour qu’il y ait autant de suppressions? Il y a les excuses les plus fréquentes: avarie du matériel, problème technique, retard trop conséquent...

Ce sont avant tout les mouvements de grève qui ont fortement perturbé la circulation des trains.

Les mois de mai et juin 2015 ont fortement été touchés par ces arrêts de travail (actions sociales menées du 25 au 31 mai, du 1er juin au 7 juin et les 23 et 24 juin). On dénombre respectivement 11.830 et 7.872 trains supprimés. Le début d’année était déjà noir: 6.364 suppressions rapportées liées aux grèves, inondations et mesures de sécurité liées aux attentats.

La sécurité des voyageurs et des citoyens belges a lourdement pesé sur la balance également. De nombreuses mesures sur ordres de police, liées aux risques d’attentat, ont conduit à la suppression de nombreux trains.

Du 22 au 31 mars , suite aux attentats de Bruxelles, peu de trains circulaient. Voire pas du tout. En mars, 2.269 trains ont été supprimés. La journée du 1er avril a aussi été touchées par ces mesures. 1.092 suppressions (1,1% des trains au total) ont été comptabilisées en avril 2016. Un an auparavant, ce même mois avait connu une période plus sombre avec 4.144 trains supprimés.





505.662 minutes de retard en 2015

Les grèves et les mesures prises par les autorités suite aux attentats ont justifié de nombreuses suppressions de train en 2016.

Les "avaries matériel" sont souvent citées lorsqu’un train a du retard. Les chiffres pour l’année en cours ne sont pas encore disponibles. Mais selon Nathalie Pierard, porte-parole de la SNCB, un retard sur quatre est lié à un problème technique. "Sur l’ensemble des retards, la responsabilité des avaries matériel est de 23%", dit-elle.

"En 2015, les avaries matériel ont causé 505.662 minutes de retard", avant de préciser qu’il s’agit de "retard relatif au train lui-même mais aussi de retards de conséquences sur d’autres trains."

Portes bloquées, soucis à la locomotive, avarie automotrice... Les navetteurs entendent toutes sortes de raisons lorsqu’ils se retrouvent coincés dans le train. Mais qui intervient en première ligne? "Depuis quelques années, les conducteurs qui font face à un problème technique/matériel font appel à un helpdesk composé de spécialistes par type de matériel. Le but est que, si le conducteur n’arrive pas à réparer par lui-même, il bénéficie des conseils d’un spécialiste par téléphone pour dépanner au plus vite sur place."

Dans les grandes gares, quelques techniciens peuvent intervenir. Mais, malgré leur intervention, il arrive que le souci persiste et que le train soit annulé. Dès lors, "le matériel est acheminé à l’atelier." Et les voyageurs priés de prendre un autre train.





"Il manque d’alternatives"

Gianni Tabbone Porte-Parole de Navetteurs.be : "Quand on supprime un train, il faut pouvoir voir quelles sont les alternatives. Si ce train passe toutes les demi-heures, ce n’est qu’une perte de temps pour le navetteur. S’il passe plus rarement, c’est vraiment problématique. Il faut avoir du matériel de réserve. C’est un souci à la SNCB. Il en manque. Il manque aussi de personnel qualifié qui peut agir directement. Car, outre les grèves, on constate aussi que les suppressions de train sont souvent liées à des problèmes techniques. On a supprimé progressivement du personnel d’entretien et du personnel de réserve. Quand il y a un retard important sur une ligne et que le chauffeur atteint le maximum de neuf heures prestées, il ne peut plus continuer sans engager sa responsabilité propre. Il n’y a plus de conducteur de réserve, ils ont été supprimés par souci d’économie. Le train est donc supprimé."