Belgique Le patron de Citydev.brussels suggère la mise en place d’un ticket unique sur la zone RER.

"La décision de Ben Weyts est une opportunité qu’il faut saisir !” Antoine de Borman a décidé de prendre à la lettre les derniers propos polémiques du ministre flamand de la mobilité. “Ben Weyts ne veut plus que les bus De Lijn s’arrêtent à la Gare du Nord. Chiche ! Arrêtons-les aux stations de métro et gare RER et mettons en place l’intégration tarifaire !”, renvoie le directeur du centre d’études du CDH (Cepess) et président de Citydev.brussels, la société en charge du développement urbanistique de la Région bruxelloise.

(...)