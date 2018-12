Depuis 2016, dans l’enseignement officiel, des cours de citoyenneté sont donnés à tous les élèves à raison d’une heure par semaine.

Ceux qui le souhaitent peuvent être “dispensés” des cours de morale et de religions, et suivre dès lors une deuxième heure de cours de citoyenneté. Les chiffres présentés ci-dessus précisent le nombre d’élèves qui ont décidé de suivre, dans l’enseignement officiel, une deuxième heure de cours de citoyenneté, et ceux qui ont choisi de garder une heure de religion ou de morale. On observe que, d’années en années, le cours de citoyenneté a davantage de succès, au détriment du cours de morale.