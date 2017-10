Le nombre de piétons grièvement blessés et tués dans un accident de la route augmente aux heures de pointe du soir, peu après le passage à l'heure d'hiver, relève l'institut Vias. Dès dimanche, il fera noir une heure plus tôt en raison du changement d'heure. "Les piétons seront les premiers à en subir les conséquences", avertit Vias.

Selon une analyse statistique de l'institut, d'octobre à novembre, le nombre d'accidents corporels impliquant des piétons augmente de 31% pendant l'heure de pointe du soir. Le nombre de blessés graves et de tués parmi les piétons croît même de 57%. Et cette hausse est encore plus perceptible en Wallonie (+67%) et à Bruxelles (+80%).

"Il est probable que les vitesses d'impact au moment des accidents soient plus élevées après le changement d'heure en raison des conditions de visibilité moindres. Certains conducteurs ne voient pas le piéton et freinent beaucoup trop tard ou ne freinent pas du tout. Le fait que des trajets effectués en temps normal à la lumière du jour lors de l'heure de pointe du soir doivent être parcourus dans l'obscurité totale après le changement d'heure joue indéniablement un rôle", constate Vias, qui appelle tant les piétons que les automobilistes à redoubler de prudence.