Pour Me Lemmens, il n’y a aucun doute sur le fait que Amédéo Troiano soit bien l’auteur du triple assassinat.

L’après-midi du lundi, la cour d’assises de Liège a poursuivi les plaidoiries des parties civiles. Me Lemmens et Me André assurent la défense des intérêts de la famille de Carol Haid. « Mensonges, mensonges et encore des mensonges avant le silence », a indiqué Me Lemmens. « Un silence assourdissant. Il ne s’agit pas d’un silence de partage, pas à la mémoire des victimes. Il s’agit du silence des lâches qui nous saisit et nous glace. »

Les avocats ont estimé que le suspect avait menti depuis le début de l’enquête. « L’accusé a menti, il a dit des mensonges dès la première minute, aux enquêteurs, au juge d’instruction. Mais déjà avant, aux siens. A son père, mais aussi à la mère de ses enfants. » Déjà à la première page de son interrogatoire par la police, l’homme a menti. « Il a dit qu’il ne possédait pas de véhicule, ni d’arme. Il a ensuite menti sur son voyage en Allemagne. »

Me Lemmens a poursuivi l’analyse des déclarations de Amédéo Troiano. « Tout ce qui est dit est faux. Il a dit des mensonges directs, par omission, mais aussi par imprécisions. Le mensonge des mensonges, le mensonge suprême consiste au moment auquel il est parti en Allemagne. » Amédéo Troiano avait prétendu qu’il avait dormi chez ses cousins, mais aussi mangé chez eux. Tout cela était faux. « Il a déclaré qu’il avait quitté la Belgique alors qu’il commençait à faire sombre. Il avait construit son mensonge. Tout est pur invention. »

L’avocat a également évoqué les mensonges de la famille qui souhaite couvrir Amédéo Troiano. Me André a évoqué le peu d’analyses psychologiques de l’accusé puisque ce dernier a refusé de se soumettre à la plupart des expertises. « On dénombre 4 traits principaux dans la personnalité de l’accusé. On retrouve une grande impulsivité sous jacente, il ne tolère pas la frustration. Certains font état de comportements imprévisibles, voire impulsifs. »

Certains de ses proches, avant de se raviser, avaient indiqué que Amédéo Troiano présentait des problèmes d’humeur. « L’expert conclut que son profil met en évidence un risque de passage à l’acte violent envers les autres. » Me Lemmens a ensuite évoqué les 9 présomptions précises, graves et concordantes à charge de l’accusé. « La voiture de l’accusé est identique. L’arme du suspect est identique. Tous les allènes d’Amédéo Troinao se retrouvent sur les douilles. L’informatique démontre qu’il était à proximité du domicile des victimes. Amédéo Troiano avait un mobile. Ses vêtements comportaient des résidus de tirs. Amédéo Troiano a envoyé des sms à Carol Haid. Elle se sentait menacée. Amédéo Troiano qui avait une activité importante avec son GSM n’avait pas son GSM avec lui le jour des faits. »

"Un raz-de-marée émotionnel!"

Le triple assassinat a provoqué un grand émoi au sein des agences bancaires

Selon Me Masset, le triple assassinat a créé un véritable séisme dans la banque dans laquelle travaillaient les victimes. « C’est comme si il y avait eu un raz-de-marée émotionnel à la suite du triple assassinat. » Les employés ont eu beaucoup de difficultés à surmonter les faits. « C’est comme si il y avait eu un hold-up dans plusieurs agences. » L’avocat a estimé que la défense avait tenté de soulever de faux problèmes en évoquant un accord verbal qui aurait été donné. « En réalité, les problèmes ne viennent que de leurs propres imprudences. Ils ont souscrit des engagements sans avoir un engagement ferme et définitif de la banque. Ils se sont engagés à la légère de manière fautive alors qu’ils savent que la décision risque d’être négative », a poursuivi Me Masset. L’avocat a rappelé que Carol Haid avait qualifié Amédéo Troiano de « fou furieux. » Me Masset est revenu sur l’ancienne employée de la banque qui a prétendu à la barre avoir été violée par Benoît Philippens. « Cette dame a été licenciée à la suite d’un vol qu’elle avait elle-même admis. » L’avocat a estimé que l’accusé tentait de se faire passer pour ce qu’il n’est pas. « On est assis en face d’un looser de première qui n’a pas de bol. Chaque fois qu’il est confronté à la justice, il en a à se plaindre. Il a été condamné à trois reprises, des faits avec arme. Il a été condamné à tort… Et en toute hypothèse, il ne s’agit que de petites bêtises de jeunesse, pensez donc, un car jacking avec cagoules et mitraillettes, une prise d’otage… Des broutilles ! » Me Masset a rajouté deux présomptions précises graves et concordantes à celles données par Me Lemmens.

« Peut-t-on imaginer un seul moment qu'il n'a pas passé chacun des 25 jours qui ont séparés ces exécutions et son audition à penser à ce qu'il avait fait ce jour-là ? Toute sa famille lui a demandé si ce n'était pas lui. Il a muri son son système de défense pendant 25 jours puis il ne se souvenait de rien. » L'avocat a demandé un petit travail de réflexion aux jurés. « Si sa culpabilité n'est pas retenue, ce serait le fait d'un tueur qui n'est pas dans le box. Donc le tueur se promène dans la nature. Il lit, goguenard, la presse. Il doit bien rire. » L'avocat a développé une thèse par l'absurde. « Ce tueur, en dehors du costume d'Amédéo Troiano, il se promène dans la BMW, manipulant un Smith et wesson, il a un ADN dont tous les allèles se retrouvent dans ceux de Troiano. Un homme qui en voulait tant à Benoît Philippens qu'à Carol Haid. » En effet, selon l'avocat, un mari trompé n'avait pas de raison de s'en prendre à l'épouse. « Le 11e élément, c'est cette phrase certaine et terrible. Cette phrase prononcée par l'assassin avant de tirer sur Benoît Philippens. Tu te souviens de moi ? Il s'agit donc bien d'une vengeance. Ces 11 éléments forment preuve », a poursuivi l'avocat.





Triple assassinat de Visé: Douze heures quarante de plaidoiries !

La cour d’assises de Liège a entamé les plaidoiries des sept avocats de la partie civile

Au milieu de la matinée, la cour d’assises de Liège a débuté le début des plaidoiries de la partie civile. En tout, a cour d'assises a prévu un timing de douze heures quarante de plaidoiries.

Me Moor a débuté les plaidoiries pour la famille de Benoît Philippens. « Ces faits qui sont décrits comme une scène de guerre, doivent avoir été posés par un monstre», a débuté Me Moor.

« Ne perdons pas de vue que les faits les plus horribles de l’histoire de l’humanité ont été commis par des humains. » Selon l’avocate, les victimes ne vienne pas pour crier vengeance. « Les parties civiles cherchent à comprendre l’incompréhensible. Elles attendent une juste condamnation et une explication que l’auteur refuse de donner. » Selon Me Moor, Amédéo Troiano est capable d’avoir commis ces faits. « Il nous dira probablement qu’il n’est pas un monstre, tout comme sa famille est venue nous le dire. Nous savons qu’Amédéo Troiano a déjà pu montrer son visage sombre. » L’avocate a retracé les éléments de preuves.

« Tout ce que vous aurez entendu pendant ces deux semaines de procès sont des éléments de preuves. Les micro-traces, son véhicule qui a été vu à proximité des faits au même moment, les traces d’ADN par ses allèles présentes sur les douilles, sa possession d’une arme alors qu’il l’aval nié, l’ordinateur de l’accusé qui se trouvait près des lieux des faits. » Elle a souligné le silence de l’accusé. « Même si il a le choix de silence, ce silence devient embarrassé lorsque l’on souligne ses nombreuses contradictions. » Concernant le fait que Carol Haid n’a pas reconnu Amédéo Troiano, l’avocate avait une explication.

« Au moment des faits, ils ne l’avaient plus vu depuis novembre 2011. L’endroit des faits était mal éclairé. Les éclairages sont focalisées sur le passage pour piétons. Il n’est pas possible de reconnaitre l’assassin, c’est une scène horrible et choquante, elle ne dure que quelques secondes. » L’avocate a souligné la difficulté pour les familles de supporter les révélations qui ont été faites tout au long du procès sur la victime. « Si benoît est décédé le 18 avril 2014, on l’a fusillé une seconde fois le 14 février 2017, l’horreur de voir sa vie privée jetée en pâture dans la presse. » L’avocate a fait la liste de toutes les dames qui ont déclaré avoir été la cible des avances de Benoît Philippens. Elle a également souligné qu’aucun des témoins n’avait le profil d’être l’auteur des faits.

« Aucun n’aurait pu commettre les faits. » Pour Me Moors, aucun doute, Amédéo Troiano est bien l’auteur des faits. « Sa vie est faite de mensonges, notamment envers sa famille. Pour ma part, je relève qu’il ment effrontément. Faites en sorte que ces victimes puissent avoir une explication et puissent avancer. »





La défense demandait l’écartement des juges lors des délibérations

Les avocats ont plaidé de nouvelles conclusions, la partie civile et le parquet général n’épousaient pas la thèse.

Ce lundi matin, la cour d’assises de Liège a repris les débats concernant le triple assassinat de Visé pour lequel Amédéo Troiano est accusé. L’audience a débuté par l’audition de trois derniers témoins avant que la défense de l’accusé ne reprenne une fois la parole avant de déposer de nouvelles conclusions.

En Effet, Me Alexandre Wilmotte et Me Philippe Zevenne reprochent à la cour de participer au délibéré avec les jurés. Ils ont déposé des conclusions dans ce sens. Du côté de la partie civile, on ne partage pas cette vision. Me Adrien Masset a pris la parole pour les parties civiles et a estimé que le texte de loi concernant la délibération de la cour d’assises était très clair et prévoit la participation des juges professionnels aux côtés des jurés lors de la délibération.

Le parquet général partage cette vision de la chose. « Le ministre a tranché la question », a estimé Pascale Schils. « La demande est contraire aux principes de la séparation des pouvoirs, ce n’est pas aux jurés de trancher la question », a poursuivi l’avocate générale. « La demande est irrecevable et sans intérêt. La loi est très claire à ce sujet. Il y a une différence entre le délibéré et le vote auquel les juges n’assistent pas. Le vote est secret. Les juges professionnels sont indépendants. » L’avocate générale espère qu’il ne s’agit pas d’une méthode pour inquiéter les jurés. « J’espère que ce n’est pas une volonté de vous faire peur », a déclaré l’avocate générale. « Ni de vous amener à vous méfier des juges professionnels. » Du côté de la défense, les avocats ont estimé qu’il : « faut éviter une influence sur les jurés. » Après s’être retirée pendant environ une heure, la Cour a rejeté cette demande. « La demande est irrecevable », ont estimé les juges professionnels.