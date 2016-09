Attaque au couteau de deux policiers à Molenbeek: le suspect est un Marocain en séjour illégal

Belgique

Une patrouille de police de la zone Bruxelles-Ouest a été attaquée au couteau dans le parc Bonnevie, à Molenbeek, ce mercredi après-midi vers 14 h 45, annonce La DH.

L'agresseur a pu être interpellé et maîtrisé sans usage d'arme à feu par une autre équipe de policiers alors qu'il tentait de prendre la fuite, a confirmé Julie Mampuy, porte-parole de la zone de police concernée.

Selon La DH, l'intéressé avait au préalable été signalé par une dame qui avait remarqué qu'il se promenait avec un couteau à la main dans le parc. Et c'est lorsque les policiers ont voulu procéder à son interpellation qu'il leur a tout de suite foncé dessus.

Sans piper mot, il a essayé de les poignarder, mais sans parvenir à transpercer leurs gilets pare balles.

"L'auteur n'a pas encore été auditionné. Son mobile n'est pas connu. Son identité est en cours de vérification", a quant à elle précisé Ine Van Wymersch, porte-parole du parquet de Bruxelles. On a appris un peu plus tard que son identité avait été établie. Il s'agit de M.Z., un ressortissant marocain âgé de 24 ans et en séjour illégal en Belgique. M.Z a reçu à plusieurs reprises un ordre de quitter le territoire. Il est déjà connu de la police et de la justice pour des vols mais pas pour terrorisme. Son audition par la police était toujours en cours jeudi soir, a indiqué le parquet de Bruxelles.

Il n'existe aucun indice liant cela à un acte terroriste a précisé le parquet de Bruxelles.