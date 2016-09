Attentats: 6 mois après, les policiers confrontés à une surcharge de travail incessante

Belgique

L'enveloppe allouée au nombre d'heures supplémentaires et d'heures prestées la nuit ainsi que le week-end cette année par les policiers belges devrait doubler par rapport à 2014, estime le président du syndicat policier SLFP, Vincent Gilles. Le nombre d'emplois manquants par rapport au cadre fixé au sein de la police s'est, lui, creusé ces dernières années.

La situation devient délicate d'après le principal syndicat policier. Pour Vincent Gilles, le métier de policier a changé en Belgique depuis les attentats de Paris et de Bruxelles. Selon des prévisions du SLFP-Police, le montant lié au nombre d'heures supplémentaires et d'heures prestées la nuit ainsi que le week-end au sein de la police intégrée devrait avoisiner cette année les 500 millions d'euros, soit 118 millions d'euros pour les heures supplémentaires, 99 millions d'euros pour celles prestées la nuit et 319 millions d'euros pour celles prestées le week-end. Juqu'en août 2015, soit avant les attentats de Paris, le montant atteignait déjà 267 millions d'euros, contre 246 millions pour l'ensemble de l'année 2014 et 264 millions pour toute l'année 2013. Pour l'ensemble de l'année 2015, le montant devrait atteindre 378 millions d'euros, selon toujours une prévision du syndicat policier. Sollicitée par Belga, la police fédérale n'était pas en mesure de donner de chiffres récents sur les heures supplémentaires effectuées par son personnel.

Certains policiers travaillent depuis les attentats de Bruxelles jusqu'à 80 voire 100 heures par semaine, affirme Vincent Gilles. "Tous les services sont mobilisés par les attentats de Bruxelles. La cellule 'anti-terrorisme', qui travaille en première ligne, est évidemment la plus touchée. D'autres services, comme le DAP (direction de la protection de la police fédérale), la police judiciaire ou des sections spécialisées, sont également davantage sous pression. Le métier de policier a changé depuis les attentats", ajoute-t-il.

Dans une réponse à une question parlementaire datant de juillet, le ministre de l'Intérieur Jan Jambon annonce qu'il a décidé que la capacité des divisions "antiterrorisme" et "criminalité informatique" prévue par les directeurs judiciaires concernés doit être pleinement honorée dans les meilleurs délais. Dans l'attente d'engagements supplémentaires, les directeurs judiciaires peuvent soit renforcer leur cellule "antiterrorisme" avec du personnel provenant de leurs autres divisions de recherche soit confier des dossiers liés au terrorisme à ces dernières.

Selon le ministre, la moitié des dossiers liés au terrorisme sont actuellement traités en dehors de la division de recherche spécialisée à Bruxelles et la "capacité" initiale a doublé en province.

En tenant compte des déficits préexistants au sein des polices judiciaires fédérales (PJF) et de l'impact de la charge de travail supplémentaire due à la menace terroriste, le déficit s'élève, en dehors des divisions de recherche "anti-terrorisme", à environ 50 % pour la PJF de Bruxelles, à 30 % pour la PJF d'Anvers et de 10 à 20% pour les PJF de Liège, Charleroi et Gand, d'après des chiffres communiqués par le ministre Jan Jambon.

Globalement, le nombre d'emplois manquants au sein de la police a fortement progressé ces dernières années. Au début de la législature en 2010, sous le gouvernement Di Rupo, il manquait au total 286 équivalents temps plein (ETP) et 3.128 en fin de législature, selon des chiffres du SLFP-Police. Les engagements policiers ont été limités à 1.000 par an hormis une année où ils ont grimpé jusqu'à 1.200. Avec l'arrivée du gouvernement Michel, le trou s'est encore creusé de 827 ETP pour atteindre 3.955 lors de la première année de la nouvelle législature. Le gouvernement a décidé de réduire les engagements de 1.000 à 800 par an avant de revoir finalement sa copie. Ainsi, selon respectivement les chiffres du syndicat ou du cabinet du ministre de l'Intérieur, 1.600 policiers devraient être engagés en 2016, 1.300 ou 1.400 en 2017 et un nombre similaire en 2018, et 1.400 en 2019. Ces mesures ne seront toutefois pas suffisantes pour compenser les futurs nombreux départs à la retraite.

En mai 2016, de 250 candidats policiers, selon le SLFP-Police, à 400, d'après le cabinet du ministre, sont entrés dans des écoles de police pour y suivre une formation d'un an avant leur stage de six mois. Environ 850 autres devraient les rejoindre fin septembre et 200 fin octobre, d'après le syndicat tandis que le cabinet du ministre Jan Jambon fait état du recrutement au sein des écoles de 600 futurs policiers en octobre. Les derniers engagés, soit de 300 à 600 selon les sources, ne rejoindront les rangs qu'en décembre.

"Le manque d'effectifs ne date pas de cette législature. Le phénomène du terrorisme le met en évidence", observe Vincent Gilles. Ce dernier craint que la condition physique des policiers ne faiblisse à l'approche de l'hiver. Les absences pour cause médicale auraient un effet boule de neige car elles accentueraient la pression sur les équipes déjà réduites, souligne le syndicat libre de la fonction publique.

Le SLFP-Police préconise d'engager davantage de personnel et de revaloriser la rémunération des policiers, dont "les barèmes sont parmi les plus bas de la fonction publique" et en vue de susciter de nouvelles vocations malgré le contexte difficile. Il dénonce aussi le fait que certains budgets alloués par le ministre de tutelle Jan Jambon sont bloqués par des inspecteurs des Finances pour raison budgétaire.