Il était connu que la commission d'enquête sur les attentats terroristes entendra ce mercredi le président du Comité R, Guy Rapaille. L'audition de l'officier de liaison de la police fédérale à Istanbul et de son supérieur hiérarchique a été reportée à une date ultérieure pour permettre à la commission d'entendre d'abord celui-ci, avait-on appris lundi.

Mercredi, les quotidiens Le Soir, De Morgen et Het Laatste Nieuws indiquent que Guy Rapaille devrait à cette occasion présenter les conclusions provisoires d'un nouveau rapport précisant l'implication du Belge Oussama Atar "dans la plupart des attentats commis récemment en Europe". L'homme, cousin des kamikazes de Bruxelles et Zaventem Khalid et Ibrahim El Bakraoui, est actuellement recherché.

Le rapport en question contiendrait des informations issues de différents services de renseignement, européens mais aussi américains, selon lesquelles Atar a bel et bien joué un rôle dans le processus de radicalisation des frères El Bakraoui. "Un faisceau de présomptions" tend par ailleurs à confirmer "qu'Oussama Atar est bien celui qui se fait appeler Abou Ahmad. Et que ce Abou Ahmad a joué un rôle important dans pas mal d'attentats en Europe", dont ceux de Paris et Bruxelles, selon la source relayée dans Le Soir.