On peut déduire de retranscriptions d’auditions que quatre commandos et non trois auraient dû frapper Paris. Deux hommes ont été arrêtés avant de commettre l’irréparable. Leurs auditions, sur lesquelles "La Libre" a jeté un œil, révèlent le rôle joué par un certain "Abou Ahmed", qui pourrait être le Belge Oussama Atar.

"Abou Ahmed me disait que je devrais me suicider en France. Il me racontait que la vie actuelle ne ressemble à rien. Il me disait qu’une vie paisible m’attend au paradis si je mets fin à ma vie."

(...)