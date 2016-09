Attentats : des victimes flamandes mécontentes

Belgique

L’avocat anversois d’une série de victimes néerlandophones des attentats du 22 mars à l’aéroport de Bruxelles, situé en territoire flamand, ne comprend pas que ses clients soient tenus de participer à une procédure qui se fait en français devant la justice bruxelloise au motif que la majorité des inculpés sont francophones.

Me Jorgen Van Laer estimait, lundi dans "De Standaard", que la situation est "extrêmement traumatisante" pour ses clients et plaidait pour que l’instruction des dossiers liés aux attentats commis à Zaventem et dans la station de métro Maelbeek se fasse dans les deux langues nationales.

Il a écrit aux trois magistrats instructeurs francophones en leur demandant de faire traduire le dossier en néerlandais. Il estime que dans des affaires d’intérêt national, il serait logique que la procédure soit "bilingue". Idem pour un éventuel procès qui pourrait être, selon lui, mené dans les deux langues avec traduction simultanée.

Changer la loi

