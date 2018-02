L'enquêteur Bart Marivoet a décrit oralement, jeudi matin, les extraits de la vidéo de l'assassinat de Linda Doms que le jury de la cour d'assises du Limbourg n'a pas visionnés.

Il semble que la victime était toujours en vie lorsque l'accusé l'a filmée. Renaud Hardy voulait probablement faire payer Linda Doms parce qu'elle avait refusé d'avoir une relation sexuelle avec lui, et non parce qu'elle l'avait appelé "Parkinsonneke", se moquant de sa maladie, comme il l'avait déclaré.

Mercredi, les jurés ont visionné deux des cinq extraits d'une vidéo de 40 minutes filmée par l'accusé. L'audience avait ensuite été interrompue en raison du caractère extrêmement violent de l'enregistrement.

Il restait par conséquent trois extraits qu'un enquêteur a décrits oralement ce jeudi.

Le premier dure environ 15 minutes et montre des images de piètre qualité. On peut toutefois y entendre une respiration haletante, appartenant "très probablement" à la victime, selon l'enquêteur Bart Marivoet. "Elle vivait donc toujours", affirme-t-il.

On y entend également la voix de Renaud Hardy qui s'adresse à la victime: "Linda Doms, la salope qui ne veut pas le faire avec moi", lui dit-il, entre autres. La respiration de la victime est encore perceptible peu de temps après, mais les images restent floues.

Les deux autres extraits durent à peine deux minutes. Le visage de Linda Doms apparaît clairement sur le premier, tandis que sa respiration se fait de plus en plus rare dans le second.