Ce samedi après-midi, le ciel belge a été le théâtre de formations nuageuses singulières.

De nombreux internautes ont partagé des photos de ce qui s'apparent à un "fallstreak hole", soit un cavum ou "un trou de virga" en français: il s'agit d'un trou de perforation à travers une masse nuageuse, donnant l’impression d’une fenêtre ouverte vers le ciel.

De manière générale, les trous de Virga se forment lorsqu’une partie des gouttelettes d'eau d'un nuage, se retrouve soumise à des températures inférieures à 0 degrés Celcius. Ces dernières gèlent alors brusquement et se transforment en cristaux de glace.

A mesure qu’ils se développent, les cristaux formés se retrouvent plus lourds que les gouttelettes environnantes et finissent par se détacher du nuage, laissant apparaître un trou.

Si celui qui apparaît sur la photo ci-dessus a été répertorié à Halle, on a pu également assister à ce phénomène à Londerzeel ou encore à Malderen. La preuve en images.

© Facebook © Facebook

Parallèlement à ces manifestations, ce dimanche devrait se révéler calme, doux et ensoleillé.

Dimanche, après la dissipation de la grisaille matinale localisée, le temps sera calme et doux avec beaucoup de soleil et quelques passages nuageux. Les températures seront toutefois plus fraîches que les jours précédents et atteindront des valeurs de 14 ou 15 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 17 ou 18 degrés ailleurs.

Dimanche soir et dans la nuit de dimanche à lundi, la nébulosité augmentera progressivement à partir de la côte. Dans la moitié nord-ouest, il y aura un risque de quelques faibles pluies ou de la bruine en deuxième partie de nuit. Les minima seront compris entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 12 degrés à la mer. En seconde partie de nuit, dans la moitié nord-ouest du pays, le vent deviendra assez fort à fort à la mer. Lundi, la journée débutera avec de nombreux champs nuageux, parfois porteurs de l'une ou l'autre goutte de pluie. Rapidement, le temps deviendra sec à partir de l'ouest et des éclaircies se développeront, surtout au nord du sillon Sambre et Meuse. Les maxima se situeront entre 9 degrés en haute Belgique et 14 degrés en plaine, sous un vent modéré de secteur nord.