Depuis ce mercredi 28 mars, Jade et Jordan sont portés disparus. Jade Gamot a 8 ans et mesure 1 mètre 32. De corpulence mince et ayant les cheveux blonds, la petite fille a disparu à Mouscron.













Son frère, Jordan, est lui aussi introuvable. Le garçon a 11 ans, mesure 1 mètre 40, a les cheveux châtain foncé et est de corpulence normale.













Si vous avez un témoignage à ce sujet, Child Focus demande d'être averti par téléphone au 116 000 ou via la police au 0800 30 300.