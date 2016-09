Baromètre : les Belges choisiraient Clinton et Sarkozy

Belgique

Pour clôturer le Baromètre politique La Libre-RTBF-Dedicated, les personnes sondées ont été amenées à se prononcer sur les élections américaines et françaises. Aux USA, c’est sans surprise, la candidate démocrate, Hillary Clinton qui emporte les faveurs des Belges à 70 %. 20 % des sondés ne se prononcent pas et 10 % seulement soutiendraient Donald Trump.

Pour la France, on constate que les sondés au Nord du pays connaissent essentiellement les candidats à la présidentielle qui ont occupé une fonction ces vingt dernières années. C’est Nicolas Sarkozy qui est en tête suivi de Marine Le Pen et de François Hollande. Alain Juppé arrive à la quatrième place. Signalons quand même que 50 % des sondés ne se sont pas prononcés.





Fiche technique:



Ce sondage a été effectué par Internet, du vendredi 2 au mardi 6 septembre 2016, sur un échantillon strictement représentatif de 2.881 électeurs belges . Les enquêtes ont été réalisées dans chacune des 3 régions de Belgique: 1.002 en Flandre, 917 à Bruxelles (19 communes) et 962 en Wallonie. La sélection des répondants a été réalisée par Internet dans le respect de quotas sur les principaux critères sociodémographiques (sexe, âge, actifs/non-actifs,…) et répartie de façon représentative entre les provinces de Flandre et de Wallonie et entre communes pour la Région Bruxelles-Capitale. La marge d’erreur maximale est de ± 3,2 % sur les échantillons de Wallonie, de Bruxelles et de Flandre et de ±1,8 % sur l’échantillon total.