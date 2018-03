Le troisième numéro de la revue politique "Wilfried", à paraître ce jeudi, comporte une belle pièce : une longue interview de Bart De Wever, président de la N-VA, bourgmestre d’Anvers et "intellectuel le plus influent de Flandre", selon un vote organisé auprès d’une centaine de personnalités du nord du pays. On sait que cet historien de formation est fasciné par l’Antiquité et par Auguste, le premier empereur romain. La pensée du leader nationaliste plonge ses racines dans cette période. En en parlant, il livre une clef de compréhension de son fonctionnement d’animal politique.

"Auguste, le père de notre civilisation"

Bart De Wever apparaît comme un conservateur soucieux de stabilité et d’intégration, et non comme un révolutionnaire ou un aventurier institutionnel.