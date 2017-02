C’est parti. Régulièrement critique à l’encontre du décret Paysage au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Benoît Drèze (CDH), pourtant membre de la majorité, sort du bois. Celui qui est aussi prof en haute école mentionne de réels acquis obtenus grâce au décret Paysage. Il se dit cependant "désappointé" par la pagaille qu’il occasionne sur le terrain.

Vous êtes surpris par les résultats de l’enquête de la CNE ?

Non. Pas après ce que je vois et entends sur le terrain. Je suis par contre désappointé de voir à quel point le décret Paysage a complexifié et non simplifié le fonctionnement de l’enseignement supérieur. Beaucoup d’aspects m’inquiètent : la surcharge administrative, les difficultés budgétaires qu’il absorbe ou les incidences qu’il a sur la vie des étudiants.

(...)