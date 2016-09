Bernard Wesphael, le fanfaron et ses tourments

L'enquête sur la catastrophe ferroviaire de Buizingen est terminée

L'enquête judiciaire sur la catastrophe ferroviaire, qui a fait 19 morts et 162 blessés le 15 février 2015 à Buizingen, est désormais terminée, après plus de six ans, ce qui laisse enfin entrevoir, pour les plus de 600 parties civiles, la perspective d'un procès.