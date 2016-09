Bernard Wesphael raconte sa relation avec Véronique Pirotton

Belgique

Lors de son interrogatoire lundi devant la cour d'assises du Hainaut, Bernard Wesphael, accusé du meurtre de son épouse Véronique Pirotton, a raconté, posé et sûr de lui, sa relation avec la victime.

Après avoir rencontré plusieurs fois Mme Pirotton dans le cadre de leurs professions respectives, un coup de foudre "mutuel" naît entre Bernard Wesphael et l'ex-journaliste en mai 2012. "Notre relation a été fusionnelle immédiatement et j'en étais profondément heureux." Le couple se marie en Toscane en août de la même année mais continue à vivre séparément, jusqu'à ce que l'accusé s'installe chez elle en janvier 2013. Il indique que Véronique Pirotton était parfois ivre "mais jamais dans une logique agressive".

"Les choses se sont dégradées en octobre", a-t-il souligné. Bernard Wesphael découvre alors une lettre parfumée dans laquelle un homme, Oswald D., évoque un rapport sexuel avec Véronique Pirotton quinze jours auparavant. L'épouse de Bernard Wesphael lui propose ensuite de déposer plainte pour harcèlement contre l'auteur de cette lettre, ce qu'ils font. L'enquête montrera que Véronique Pirotton a par après retiré cette plainte.

La relation continue à se détériorer, raconte l'accusé, et "la vie sous le même toit devient difficile. (...) Elle a un comportement plus agressif, elle est plus distante, elle rentre ou elle ne rentre pas. A partir de ce moment-là, vont se succéder un certain nombre d'événements majeurs qui auraient pu conduire Véronique vers la mort. Elle est parfois d'une grande violence, et ça me torture parce que j'aime ma femme."

En juillet 2013, Véronique Pirotton séjourne brièvement à l'hôpital, notamment pour ses problèmes d'alcool, précise Bernard Wesphael. "Mon entourage se rend compte de son état." Il raconte notamment que son ex-compagne et mère de son fils entreprend d'ailleurs des démarches car elle pense que l'enfant est en danger lorsqu'il séjourne avec son père et Véronique Pirotton.

L'accusé indique qu'ensuite, en septembre 2013, soit deux mois avant le décès de son épouse, il avait pris la décision de finalement louer un appartement à 300 mètres de chez elle, pour lequel il devait signer les papiers à son retour d'Ostende début novembre.

L'interrogatoire de l'accusé a débuté à 14h30 et se poursuivait avec la version de l'accusé sur les événements du 31 octobre 2013 à Ostende.