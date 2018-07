A l’horizon 2030, la Wallonie devrait subir de plein fouet les effets du vieillissement de la population. Consciente du problème et de la nécessité de créer des places supplémentaires dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins (MR-MRS), différents projets sont actuellement portés par la ministre des Affaires sociales, Alda Greoli (CDH). Philippe Defeyt, économiste, directeur de l’Institut pour un développement durable et membre de la commission wallonne des aînés émet quelques critiques et propose quelques pistes.

(...)