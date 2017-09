D'ici à la fin de l'année, un système comparable à l'abonnement MTB à Bruxelles sera instauré en Flandre, à Gand et Anvers plus précisément. Il sera alors possible dans ces deux villes, pour 60 euros par mois, d'utiliser aussi bien le réseau De Lijn que les trains, indique De Morgen mardi.

Ce CityPass, qui associe donc la SNCB et la société flamande de transports publics, doit encourager les habitants des agglomérations gantoise et anversoise à utiliser les transports en commun.

Avec une seule carte, le voyageur pourra prendre le train, le bus ou le tram, à l'intérieur de son agglomération. Le CityPass fait l'objet de discussions en Flandre depuis une dizaine d'années. Bruxelles, Charleroi et Liège ont déjà un système similaire.

A Anvers et Gand, le tarif standard sera de 60 euros par mois, a confirmé la SNCB au journal De Morgen. Les réductions réservées à certains groupes cibles seront communiquées en octobre.