Belgique Le tour opérateur belge TUI étend encore son empire en proposant une sixième base de départ et d'arrivée.

Cela ne vous arrange pas d'avoir Bruxelles, Ostende, Anvers, Charleroi et Liège comme ville de départ ou de retour? Bientôt vous pourrez compter Lille comme sixième base. En effet, TUI a annoncé qu'à partir de l'été 2019, ils rallieront 11 destinations à partir de Lille.

Quatre aéroports espagnols seront desservis: Malaga, Majorque, Ibiza et Tenerife. Palerme (Italie), la Crête et Rhodes (Grèce), Enfidha et Djerba (Tunisie), Izmir et Antalya (Turquie) sont les autres destinations. Une formule vol+hôtel est chaque fois proposées.

Deux boeings de TUI resteront sur le sol de Lille. TUI a décidé d'ouvrir cette sixième base car la demande belge est croissante.