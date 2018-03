Février a été "très anormalement ensoleillé et anormalement froid et sec", indique jeudi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son premier bilan hivernal 2018.

Le soleil du mois dernier a compensé de la sorte les journées nuageuses de décembre et janvier. Les températures glaciales et le peu de précipitations ont également fait de février un mois exceptionnel. Les températures moyennes enregistrées au siège de l'IRM durant le mois de février ont été anormalement basses, avec 0,8°C contre des normales de 3,7°C. Elsenborn, dans la province de Liège, détient le record du pays avec -18°C (-8,7°C à Uccle) le 28 février tandis que Kapelle-op-den-Bos (Brabant flamand) a connu la température la plus élevée (12,8°C contre 10,8°C à Uccle). Alors que le gel ne s'était installé qu'un seul jour en janvier, le mercure est descendu en dessous de zéro à 21 reprises en février. Le dégel est toutefois annoncé pour ce samedi.

Autre fait remarquable, il n'a pas plu une goutte durant les derniers jours de février. L'IRM a ainsi enregistré 21,7 mm de précipitations sur neuf jours quand les normales se situent à 63,1 mm sur 16,3 jours. Le soleil a en effet brillé durant 149 heures et 28 minutes, bien loin des 37h28 de décembre et janvier combinés. "Il s'agit du deuxième mois de février le plus ensoleillé depuis 1901", après celui de 1975, souligne l'institut.

Dans le pays, l'IRM a par ailleurs dénombré 19 jours lors desquels les précipitations étaient constituées en tout ou en partie de neige. Les hauteurs ardennaises sont ainsi restées enneigées durant tout le mois. L'épaisseur la plus élevée a été mesurée le 14 au Mont-Rigi, dans les Hautes Fagnes, avec une couche de 24 cm. Uccle n'a pour sa part connu que quatre jours avec des chutes de neige.

Entre décembre 2017 et février 2018, 19 jours d'orage ont été comptabilisés (contre 10,3 jours pour les normales), un chiffre élevé qui ne constitue pas pour autant un record. Ce dernier est détenu par l'hiver 2012 avec 21 jours.