La manifestation des syndicats pour les pensions cause des perturbations un peu partout dans le pays.

La distribution des journaux se déroule normalement mais en raison de l'absence d'une partie du personnel, moins de courrier et de colis sont arrivés aux centres de distribution, a précisé la porte-parole Barbara Van Speybroeck. "Il y a eu des grévistes tant dans les centres de distribution que dans le transport mais pas de blocage. Nos opérations ont continué normalement", précise la porte-parole.

Perturbations dans le port d'Anvers

Le port d'Anvers ne dispose pas d'assez de personnel pour assurer le passage des navires de mer vers les écluses. Une vingtaine de bateaux n'ont pas pu rejoindre l'Escaut. Le traitement des containers reste possible avant les écluses, a indiqué mercredi le port d'Anvers. Depuis 19h00 mardi, le trafic est perturbé au niveau des écluses. Le manque de personnel ne peut permettre d'assurer un service minimum.

"Quatre écluses sur dix peuvent fonctionner mais disposent d'un effectif réduit. Une série d'écluses sont disponibles mais seulement pour le trafic intérieur", explique Nathalie Van Ime du port d'Anvers.

"Les bateaux qui ne peuvent pas franchir les écluses ne peuvent pas atteindre l'Escaut. Une vingtaine de vaisseaux sont à l'ancre en mer du Nord", ajoute-t-elle.

Des procès reportés au tribunal de Gand

Une série de procès ont été reportés, mercredi, au tribunal de Gand en raison de la manifestation syndicale pour les pensions qui a perturbé les services. La plupart des détenus n'ont pas pu être transférés et comparaître devant le tribunal de première instance ou la cour d'appel. Une série de procès ont donc été reportés. Dans certaines affaires, des avocats ont toutefois pu représenter leur client.

Le ramassage des sacs poubelles perturbé à Bruxelles

Le ramassage des sacs poubelles par Bruxelles Propreté est fortement perturbé par la manifestation nationale pour les pensions. Seuls les sacs bleus et jaunes seront ramassés en fonction des disponibilités. Les communes touchées par ces perturbations sont Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode, Watermael-Boitsfort, Etterbeek, Bruxelles dan le quartier Belliard et une petite partie d'Ixelles.

Les sacs blancs ne seront pas ramassés dans ces communes et Bruxelles Propreté demande aux habitants de les ramener chez eux et de les ressortir lors de la prochaine tournée le samedi 19 mai. En fonction des disponibilités, les sacs bleus (PMC) et jaunes (papier-carton) seront ramassés mercredi après-midi. La collecte de encombrants est assurée.

Les Recypark Nord et Sud sont fermés tandis que le Recypark Auderghem est ouvert. Le Recypark Woluwe-Saint-Pierre est ouvert jusqu'à 15h45 (au lieu de 18h45 habituellement).