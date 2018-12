Bpost s'attend à traiter plus de 420.000 colis par jour cette semaine. C'est 25% de plus que l'année dernière à la même période, un record. Afin de gérer la charge de travail, 900 travailleurs temporaires viendront renforcer les équipes de l'entreprise, indique-t-elle lundi.

D'après bpost, les Belges sont toujours plus nombreux à faire leurs achats de Noël et Nouvel an en ligne. L'an dernier à la même période, le nombre de colis pris en charge par bpost avait doublé par rapport à l'année précédente, un chiffre que l'entreprise s'attend à voir encore augmenter de 25% cette année.

"Les activités ont commencé à s'intensifier plus tôt avec le Black Friday et le Cyber Monday fin novembre", explique-t-on chez bpost. Et "maintenant que Noël approche, le nombre de colis traités par jour atteint des records".

Cette semaine, l'entreprise postale traitera en moyenne 420.000 colis par jour, avec un pic attendu à 450.000. A titre de comparaison, c'est deux fois ce que bpost traite un jour ordinaire.

Afin de gérer au mieux la charge de travail, 900 travailleurs temporaires prêteront main forte au personnel de l'entreprise, qui s'appuie sur un réseau de cinq centres de tri et quelque 13.000 facteurs. D'après elle, 95% des colis sont livrés dans les 24 heures.

Le 18 décembre, bpost reversera 20 cents aux campagnes Music For Life et Viva For Life pour chaque colis livré. Il en sera de même pour les "cartes postales mobiles" entre le 18 et le 24 décembre.