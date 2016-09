Bruxelles: nouveau procès lundi pour Khalid Zerkani, important recruteur de djihadistes

Pas de commentaire: Elio, Bart, futurs seconds rôles

Dès ses débuts en politique, le président de la N-VA avait identifié deux verrous sur sa route, Anvers et le CVP. Pour gagner à long terme, il fallait que le pavillon socialiste cesse de flotter sur la plus grande ville flamande, puis que soit démantelé l’empire démocrate-chrétien, avec ses satellites mutuellistes et syndicaux irréductiblement attachés à l’Etat fédéral.