Des pompiers ont été la cible de projectiles le soir et durant la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre. Des pierres et bouteilles ont en effet été jetées dans leur direction alors qu'ils effectuaient une intervention à Molenbeek.

Des voitures et poubelles ont également été incendiées à Bruxelles lors de la même nuit, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles. Cinq voitures ont été incendiées durant la nuit du 31 décembre au 1er janvier dans le trois commune de la zone de police Midi (Anderlecht, Saint-Gilles, Forest). Trois autres voitures stationnées à proximités des véhicules incendiés, ont également été endommagées. La police locale a pu interpeller quatre suspects. Trois d'entre eux ont été interceptés tandis qu'ils boutaient le feu à une poubelle et le quatrième, un mineur, aurait mis me feu à une voiture. Il a été déféré devant le juge de la jeunesse.

Le feu a également été bouté à une voiture et un scooter stationnés à proximité de la station de métro Etangs Noirs à Molenbeek-Saint-Jean. A leur arrivée sur place, les pompiers ont été encerclés par une trentaine de jeunes. Ces derniers sont montés sur le véhicule des pompiers d'où ils ont jeté des pierres et ont tenté d'allumer un feu d'artifices. Lors d'une deuxième intervention effectuée rue des Quatre-Vents, les pompiers ont également essuyé des jets de pierres.

Des poubelles et containers ont été incendiés dans la même zone de police (Molenbeek-Saint-Jean, Ganshoren, Jette, Berchem-Sainte- Agathe, Koekelberg) et des individus ont également jeté des pierres en direction des forces de l'ordre. Enfin, une voiture a été incendiée à un arrêt de bus dans la zone de police Nord (Saint-Josse-ten-Noode, Evere, Schaerbeek).

"Le soir du Nouvel An ni pire que d'habitude ni 'calme'"

"Nous ne souhaitons pas dramatiser les faits mais les taire n'est pas une solution", estime le capitaine des pompiers Karel Lambert. Les pompiers bruxellois ont comptabilisé 650 interventions, dont 90 interventions concernant des incendies durant la nuit du réveillon du Nouvel An, entre 21h00 et 06h00. Trois cents cas ont nécessité l'intervention d'une ambulance. "Pour le reste, il s'agissait d'interventions ordinaires concernant des fuites de gaz et autres. Six cent cinquante interventions, ce n'est pas pire que les autres années mais affirmer que la nuit s'est déroulée dans le calme n'est pas vrai", a souligné le capitaine Karel Lambrechts.

Les pompiers estiment néanmoins plus grave d'avoir été la cible de projectiles, dont des feux d'artifice, lors de plusieurs interventions.

Dans une petite vidéo tournée par les pompiers mais qui n'est plus visible sur internet, on pouvait voir comment plusieurs personnes ont jeté des feux d'artifices sur les véhicules de pompiers et des ambulances.

"Dans certains cas, il s'agissait probablement de personnes d'humeur festive qui n'ont pas réfléchi, ou de comportement crâneur, mais il arrive qu'un feu d'artifice atteigne un véhicule de pompiers. Plus inquiétant sont les cas de pompiers pris pour cibles de projectiles. Il y a quelques années, un collègue a ainsi été blessé alors qu'il était caillassé et qu'un pétard a explosé juste à côté de lui. Il subit des lésions auditives à vie. Il est par ailleurs très frustrant d'être caillassés alors que nous intervenons pour aider les gens", a-t-il précisé.

Le capitaine Lambert insiste néanmoins sur le fait qu'il ne souhaite pas alimenter de polémique. "Nous devons déterminer la raison du comportement de ces gens, voir s'il s'agit d'un problème qui s'enracine dans des questions sociétales mais pour cela, nous devons pouvoir en parler."