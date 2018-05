L'organisation, qui nomme les 100 meilleures destinations d'étude du monde, a donné la première place à Londres qui se retrouve pour la première fois à cet échelon dans ce classement. Bruxelles est la seule ville de Belgique présente dans ce ranking et reste dans le top 50. Elle passe cependant de la 45ème à la 48ème place. 489 villes ont été prises en compte pour réaliser cette liste.

Pourquoi Bruxelles recule au classement par rapport à l'année dernière? D'après le communiqué de presse qu'a fourni Quacquarelli Symonds, la capitale belge a chuté dans quatre des six groupes métriques utilisés par QS pour réaliser le classement, indiquant donc que les performances de la ville ont souffert dans la plupart des aspects repris pour établir ce classement annuel. Bruxelles a connu des baisses particulièrement significatives de l'indicateur d'abordabilité pour une deuxième année consécutive. Cela résulte des conséquences des frais de scolarité et du coût de la vie élevé dans notre pays. A ce niveau-là, Bruxelles se classe désormais à la 56e position. Une baisse significative de 15 places par rapport à l'année dernière. ·

Les étudiants fournissent également à QS des commentaires moins positifs sur leurs expériences en tant qu'étudiants à Bruxelles. La ville est passée de la 41e à la 62e place pour Student View, qui représente plus de 50 000 réponses au sondage réalisés par QS auprès des étudiants.

Cependant, tout n'est pas non plus à jeter pour Bruxelles qui a connu une amélioration de 14 places en ce qui concerne l'indicateur d'activité d'employeur, qui est conçu pour fournir aux étudiants un aperçu des perspectives d'emploi fournies par une ville. Bruxelles est désomais 63e pour cet indicateur. Bruxelles semble également légèrement plus attrayante que l'année dernière. Notre capitale s'améliore d'un rang et arrive en 42ème position pour l'indicateur qui juge la désirabilité.





Le TOP 10 de ce classement: