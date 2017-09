Un camion s'est couché sur le flanc, lundi matin, sur l'autoroute E19 en direction de Bruxelles, provoquant de très importantes perturbations du trafic, a-t-on appris auprès des pompiers de Nivelles qui se trouvaient toujours sur les lieux peu après 8h30.

Les pompiers brabançons ont été appelés à intervenir lundi matin, peu avant 7h15, sur l'autoroute E19 (A7) de Valenciennes/Mons vers Bruxelles. Blessé, le conducteur a été transporté à l'hôpital nivellois.

Un camion transportant un engin de chantier s'est couché sur le flanc à hauteur de la borne kilométrique 25,2 à Nivelles. L'accident a réduit la circulation à une seule bande vers la capitale.

Le camion transportait une grue dont la chute aurait provoqué des dégâts sur l'autoroute. Par conséquent, des déviations ont été mises en place, notamment au niveau de la bretelle de Nivelles Sud (sortie 16) et de la sortie de Feluy via l'autoroute A8.

A 8h30, RTL indiquait 4h de retard vers Bruxelles, sur 13 km en amont. Ces embouteillages ont également des répercussions sur l'A54 depuis Charleroi, indique le média.

© Trafic LLB







Accident entre deux camions sur l'E40 à Alleur

Un accident survenu lundi matin sur l'autoroute à Alleur, en direction de Bruxelles, génère de sérieux embarras de circulation. On constate des files de véhicules au moins jusqu'à l'échangeur de Cheratte, soit jusqu'à 10 km, indique lundi la police des autoroutes. Vers 8h00, pour une raison inconnue, deux camions sont entrés en collision. L'un d'eux a défoncé les barrières anti-bruit situées le long de la bande d'arrêt d'urgence et s'est immobilisé à cheval entre l'autoroute et les fourrés. Les bandes d'arrêt d'urgence et de droite sont obstruées.

Les pompiers de Liège sont intervenus sur place afin de procéder au balisage de sécurité. On ignore s'il y a des blessés.

L'accident a également provoqué des perturbations dans l'autre direction en raison de curieux qui ralentissaient pour observer la scène.